La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: "Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado"

La concejala de Juventud, Bienestar Animal y Medioambiente, Valentina Cortegoso, tras revelar este diario que había presentado una factura de móvil de 500 euros por conectarse a internet en su viaje a Argentina ha querido dejar claro que desde le primer momento que conoció este hecho mostró su intención de abonar el pago, y si no lo ha hecho aún es porque desde el área de Informática del consistorio le han pedido que espere al estar una reclamación abierta.

"La factura no la gestiono ni la paso yo, sino que llega directamente al Ayuntamiento de Moncada, y posteriormente se me comunicó este hecho. En ningún momento se conocían las condiciones del servicio y, en el momento en que recibí un SMS de la compañía indicando el gasto, apagué el teléfono de manera inmediata", explica la de Compromís.

El grupo liderado por Álvaro Gonzalvo, que ostentará la alcaldía en el último año de legislatura, aclara que desde el primer momento, la concejala se puso en contacto con el Área de Informática, Intervención y Personal para informar que asumiría personalmente el coste íntegro de la factura, pero desde estas áreas se indicó que se tenía que esperar a resolver la reclamación. "Además, desde el Departamento de Informática, se avisó a la concejala de que existían correos del propio departamento donde se avisaba a la compañía telefónica de que los concejales no podían tener activo ningún servicio de pago, motivo, por lo tanto, de la reclamación", explican.

Álvaro Gonzalvo y Valentina Cortegoso, de Compromís per Moncada. / A.M.

En el caso de Feli Bondia, pese a acudir hasta al FACE para denunciar la factura abusiva de 5.000 euros de teléfono móvil por apenas dos días de conexiones a internet en Andorra, el consistorio no consiguió que la compañía perdonase el pago, y de hecho en marzo del pasado año, casi dos años después, desde el área de Informática se trasladó el pago de la factura, tras ser reclamada en numerosas ocasiones por la compañía telefónica. Sin embargo, la propia Feli Bondia aseguró a este diario que aún no había abonado la factura porque seguía estando abierta un proceso de reclamación, al considerar el cobro como abusivo por parte de la compañía, con conexiones a 149 euros.

Es por eso que, Valentina Cortegoso reitera que "a pesar de ofrecerme a pagar la factura desde un principio, se me indicó que de momento no podía abonarla, puesto que la reclamación todavía estaba en trámite". También, desde Compromís, quiere aclarar que no se trataba de un viaje de vacaciones, sino que la edila de Juventud , Bienestar Animal y Medioambiente, se encontraba en Argentina visitando a sus familiares. Y que, pese a no ser viaje de trabajo, se llevó el móvil corporativo por la necesidad de hacer un trámite burocrático relacionado con su cargo municipal.