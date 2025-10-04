Alboraia celebra el 9 d’Octubre con la XVI edición de sus premios

El próximo 9 de octubre Alboraia celebrará una nueva edición de sus Premios 9 d’Octubre en el Auditorio Municipal. El acto empezará el mismo día a las 12.00 horas en el Auditorio Municipal, y finalizará con una degustación de horchata artesana de Alboraia. Desde el consistorio se han seleccionado ya a las personas galardonadas para recibir el prestigioso galardón, que se celebra desde hace más de una década.

Estos premios reconocen el mérito de personas y entidades relacionadas con Alboraia que han destacado por sus contribuciones en diversas áreas. En ediciones anteriores, figuras destacadas como la oncóloga Ana Lluch, artistas de renombre internacional como Juan González Alacreu, Enric Mestre o Aurora Valero, o investigadoras y divulgadoras científicas como Paula Ruiz Hueso, recibieron este reconocimiento.

El acto de entrega de los premios comenzará a las 12:00 horas en el Auditorio Municipal, en un evento que reunirá a autoridades locales, familiares, amigos y vecinos. Este año se entregarán ocho premios: Premio de Honor, a la Mancomunitat de l’Horta Sud; Mérito Deportivo, Club Gimnasia Rítmica Alboraia-La Patacona; Mérito Científico, Enrique Lanuza Navarro; Mérito Musical, José Dolz Sanchis; Huerta y Tradición, Maria Teresa Cardona Bartolomé; Solidaridad e Integración, ASIEM (Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental); Mérito Educativo, otorgado ex aequo a Conxa Monzó Gallent y Maria José Lluch; y Mención Especial, Javier Lliso Aguilar.

Premios 9 d’Octubre 2025

Mancomunitat de l’Horta Sud y Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (Premio de Honor): Este ha sido un año muy marcado por las inundaciones de la Dana de 2024, que afectaron especialmente a los municipios de la comarca de l’Horta Sud, sin olvidar Sot de Chera, Algemesí, y otros municipios afectados. Por ello se ha concedido el premio a la Mancomunitat de l’Horta Sud y a los CLER (Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció) , para reconocer su trabajo y resiliencia, además de honrar la memoria de las personas fallecidas y afectadas por la tragedia.

Club Gimnasia Rítmica Alboraia-La Patacona (Mérito Deportivo): El club nacido en 2005 ha dejado una huella imborrable en la gimnasia rítmica valenciana y nacional. Han tenido gimnastas en seguimiento por el equipo nacional y hemos logrado un palmarés que refleja la dedicación y el talento de sus deportistas, como por ejemplo el subcampeonato de España en 2019, y el campeonata de España en 2020 - 2021, tanto en conjuntos como en la modalidad individual.

Enrique Lanuza Navarro (Mérito Científico): Nacido en Alboraia y licenciado en Ciencias Biológicas por la Universitat de València. Presentó su tesis de licenciatura y recibió el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Inició los estudios de doctorado en el Departamento de Biología Animal de la UVEG y en 1995 se incorporó a la State University of New York para continuar su tesis doctoral. Obtiene el título de doctor en junio de 1997 y recibe el Premio Extraordinario de Doctorado de la UVEG. En 1999 se incorporó laboratorio del profesor Joseph LeDoux (Center for Neural Science, New York University), donde investigó sobre los circuitos neurales implicados en el aprendizaje emocional. En enero de 2000 se incorpora al Departamento de Biología Celular de la UVEG, donde hoy es profesor titular de Universidad y vicedecano de la Facultad de Biología.

José Dolz Sanchis (Mérito Musical): Músico, director y profesor durante una larguísima trayectoria. Vivió su infancia en Alboraia y obtuvo su plaza en las primeras oposiciones de la democracia para profesores de clarinete del conservatorio. Ha trabajado en los conservatorios de València, Murcia, Denia, Alicante y Cartagena. Su experiencia y habilidad le llevaron a tocar música de cámara en Paises Bajos.

ASIEM - Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental (Solidaridad e Integración): Es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo trabajo se centra en la defensa de los derechos y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental grave y de sus familiares. Ofrecen información, orientación y asesoramiento para personas con problemas de salud mental y para sus familiares y cuidadores. La atención que se presta es inicialmente de carácter social y está destinada tanto a personas asociadas como no asociadas, y tienen una larga trayectoria trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades mentales.

Maria Teresa Cardona Bartolomé (Huerta y Tradición): Maria Teresa ha trabajado la tierra desde bien pequeña, donde empezó ayudando a su padre en la partida Calvet de Alboraia. Conocedora del campo y de la chufa, ha tenido una vida llena de esfuerzo y generosidad por la huerta y por el pueblo. Una persona con alma de artista y muy trabajadora que representa el esfuerzo de las mujeres del campo de su generación.

Conxa Monzó Gallent y Maria José Lluch (Mérito Educativo, ex aequo): Profesoras de la Escola de Persones Adultes de Alboraia desde sus inicios, han dedicado toda la vida a la educación. Muy implicadas en con el municipio y la docencia del alumnado que ha pasado por la EPA de Alboraia, que recientemente ha cumplido 40 años. Este premio es un reconocimiento a su carrera y su entrega con la enseñanza.

Javier Lliso Aguilar (Mención Especial): Conocido en Alboraia como «l’Escolà», ha cumplido 50 años al servicio de la Iglesia de Alboraia, siendo una figura crucial para la vida del municipio, y cuidando cada detalle del edificio parroquial, cumpliendo con un trabajo lleno de constancia que refleja su amor y entrega al municipio.