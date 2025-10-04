Benetússer dedicará su 9 d’Octubre a agradecer las muestras de solidaridad tras la dana

La población de Benetússer se prepara para vivir un octubre dedicado a la memoria y a poner en valor la solidaridad recibida cuando se cumple el primer aniversario de la riada. Con este objetivo, desde el ayuntamiento se ha organizado una programación de actos que aúnan las actividades tradicionales celebradas con motivo del 9 d’Octubre con otros encuentros ciudadanos en los que se conmemorará todo lo acontecido tras la catástrofe en un ejercicio de agradecimiento por la ayuda recibida. «En las fechas en las que se celebra nuestra pertenencia e identidad como pueblo valenciano, hemos querido aprovechar para agradecer a todos aquellos y aquellas que nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos en un ejercicio de memoria y cariño ante tanta solidaridad recibida», indica la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz Portero.

Este cariño tomará forma el tradicional acto institucional del 9 d’Octubre, una cita dedicada habitualmente a reconocer a personas, comercios o entidades destacadas del municipio, pero que este año se dedicará enteramente a agradecer la ayuda de ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, fundaciones, universidades o empresas que colaboraron con la población tras ser arrasada.

En este mismo ejercicio de recordar todo lo acontecido, el 16 de octubre se inaugurará una exposición en el Xalet de la Xapa que incluirá imágenes del taller de fotografía de la Escuela de Adultos, testimonios ciudadanos, trabajos escolares y una perspectiva científica a cargo del geógrafo y doctor en Territorio y Medio Ambiente, Iván Portugués.

Por su parte, el 26 de octubre se inaugurará el Parque del Voluntariado que contará con un monumento resultado de la participación colectiva, en un proyecto coordinado por la artista NEA y la facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Para su creación, los vecinos y vecinas de Benetússer han participado en diversos talleres para elaborar azulejos con mensajes de agradecimiento que vestirán un monumento que contará con 229 huecos en recuerdo de la ausencia de las personas fallecidas tras la dana.

Uno de los azulejos con mensajes de agradecimiento. / ED

Por último, para completar los actos conmemorativos, el 29 de octubre por la mañana se inaugurará el mural homenaje ‘La Memòria de l’Aigua’ de Escif, propuesta ganadora del concurso de ideas organizado por la concejalía de cultural del Ayuntamiento de Benetússer.

Para todos los públicos

Además de los actos conmemorativos, el ayuntamiento organizará con motivo de las festividades del 9 d’Octubre otras actividades lúdicas en la población, como el tradicional Festival de Paellas que cada año congrega el 8 de octubre a centenares de participantes en la plaza de la Xapa con acompañamiento de la orquesta Tokio. El 9 de octubre, tras el acto institucional, tendrá lugar en la plaza del Molí un concierto de Bèrnia, mientras que el día 10 estará protagonizado por el espectáculo familiar ‘Clowncinando la felicidad’ y el 11 de octubre por la actividad musical ‘Lairó’, en la plaza de la Xapa y de la Fusta respectivamente. Para finalizar, se inaugurará el mural ‘Tus rasgos, mis rasgos’ de Moreno en el barrio de Los Grupos, una enorme pintura para el fomento de la diversidad que embellecerá una de las zonas de la población más afectadas por la riada.