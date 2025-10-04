Burjassot prepara una jornada de celebración para todos los públicos

Se acerca el 9 d’Octubre, la festividad de las valencianas y los valencianos y el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la concejalía de Fiestas que dirige Manuel Menero, ha preparado una jornada de celebración con la que conmemorar el Día de la Comunitat Valenciana. La fiesta tendrá lugar en la Casa de Cultura e incluirá propuestas para todos los públicos.

A las 12 horas, los más pequeños podrán disfrutar de un buen rato de juegos tradicionales, con exhibición incluida, organizada como es costumbre por la Entitat Cultural El Piló. A mediodía, aproximadamente a las 14 horas, llegará uno de los momentos más esperados de cada 9 d’Octubre, con una multitudinaria comida popular a base de uno de los platos estrella de la gastronomía valenciana: arròs amb fesols i naps. La comida tendrá lugar en la Pinada de la Casa de Cultura, amenizada de música en directo. Las personas asistentes deberán llevar sus propios platos y cubiertos, y los grupos de tres o más personas deberán llevar recipientes para que se les sirva la ración de arroz, que podrán degustar después en las mesas habilitadas.

Imagen de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana en Burjassot de 2024. / ED

La fiesta del 9 d’Octubre en Burjassot está organizada por la Clavaría de Sant Roc 2026 y cuenta con la colaboración de numerosas entidades locales como son las Clavarías de San Miguel Arcángel, el Encuentro, la Asunción y la Virgen de la Cabeza; la Federación de Fallas, Jocs Tradicionals El Piló, Asociación Cultural Andaluza Al-Andalus Burjassot, AVV Matesro Lope-Joseé Carsí, Peña El Coet, Fiestas 613 Viviendas y Fiestas Capitán Uribarry. Burjassot volverá así a vivir una jornada de convivencia y tradición para festejar el día grande de la Comunitat Valenciana.