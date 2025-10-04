El Concurso d’All i Pebre y los premios Octavià centran la fiesta en Sedaví

Con la festividad del 9 d’Octubre vuelve el tradicional Concurso de All i Pebre a la localidad de Sedaví. Como en las últimas quince ediciones, los calderos entrarán en ebullición la víspera del Día de la Comunitat Valenciana.

Los 200 kilos de anguila que repartirá el ayuntamiento se guisarán en la improvisada cocina en la que se convertirán la avenida Doctor Fleming y los alrededores del polideportivo del municipio de l’Horta.

El concurso, que fue declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana, reúne cada año a miles de personas entorno a los peroles en los que se prepara este tradicional plato que augura la celebración del día grande de todos los valencianos y valencianas.

A las 20.00 horas se repartirán las anguilas entre todos aquellos que se hayan inscrito previamente en la competición. Y los cocineros tendrán que aplicarse porque será un jurado con buen paladar quien cate cada uno de los peroles y emita su veredicto sobre cuáles son las tres elaboraciones ganadoras que recibirán su merecido premio.

Después de la cena, será el momento de disfrutar de la música. A partir de la medianoche comenzará el espectáculo de la Orquesta Alaska On Tour que pondrá a bailar a los asistentes a la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Premios Octavià 2025

El 9 d’Octubre se entregarán los Premios Octavià 2025, unos reconocimientos instaurados en el año 2016 y que galardonan a la persona o entidad que, por su trayectoria hayan contribuido a fomentar y apoyar la labor social, cultural y de valores humanos en Sedaví.

Antes de la celebración de los premios habrá una congregación en la Plaza Jaume I para ir juntos hasta el Juzgado de paz donde se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los premios Octavià. El recorrido estará amenizado por la música y las dansaes del grupo de folclore valenciano, Arrels de Qariya.