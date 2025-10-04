Vaivén
Doble cumpleaños PP y PSPV en la Mancomunitat de l'Horta Sud
La Mancomunitat de l'Horta Sud sopla velas hoy por partida doble. Sus dos vicepresidentas, Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja del PSPV y vicepresidenta primera, y Paqui Llopis, alcaldesa de Llocnou de la Corona del PP y vicepresidenta tercera, vinieron al mundo el mismo día, un 4 de octubre. El único que se ha quedado fuera del 'triplete' cumpleañero ha sido el vicepresidente segundo, Jesús Monzó, teniente de alcalde de Catarroja y de Compromís. Pero dos coincidencias bien valen una pequeña celebración, sobre todo con todo lo vivido estos meses.
