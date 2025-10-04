Les ‘Jornades de la Llengua Valenciana’ regresan a Albal

Con motivo del 9 d’octubre, la concejalía de Cultura de Albal ha organizado la segunda edición de les ‘Jornades de la Llengua Valenciana’, una semana repleta de actividades culturales que buscan promover la defensa de la lengua y las tradiciones valencianas, desarrollándose en distintos puntos del municipio.

«En esta edición queremos seguir ensalzando nuestra lengua y nuestras tradiciones entre todos los vecinos, de todas las edades. Queremos que la cultura valenciana siga estando viva y presente en nuestro día a día», señala la concejala de Cultura, Raquel García.

«La lengua valenciana es uno de los valores culturales e históricos que mejor nos define como pueblo y configura gran parte de nuestra esencia. Estas jornadas son una oportunidad para fomentar la participación y el orgullo por ser valencianos», añade.

Entre las actividades programadas destacan cuentacuentos, juegos tradicionales, recitales de poesía, conciertos y presentaciones de libros, que se desarrollarán del hasta el 9 de octubre.

Como colofón, el miércoles 8 de octubre a las 19.30 horas en el trinquet de la Cooperativa de Albal, se celebrará la Gala ‘Premi Poble d’Albal’, donde se reconocerá la trayectoria del fotógrafo Ricardo Martínez, cuya labor ha permitido documentar los eventos históricos y sociales más importantes, así como la evolución arquitectónica y cultural de la localidad.

«Ricardo Martínez es la memoria gráfica de nuestro pueblo desde que se estableció aquí hace más de 50 años. Gracias a sus fotografías y al archivo que ha ido conformando, hoy podemos recordar cómo ha evolucionado nuestro municipio», señala la concejala de Cultura, Raquel García.

Este año, como novedad, se recupera el traslado de la Real Senyera en una procesión cívica desde el Ayuntamiento hasta la Cooperativa de Albal, recorriendo algunas de las calles principales, donde la bandera presidirá la gala del Premi Poble d’Albal.

Sobre esta tradición, García destaca: «Hemos querido recuperar el traslado de la Real Senyera, que representa nuestra identidad como valencianos. Es una muestra de respeto a nuestras tradiciones y a nuestra historia».

Les ‘Jornades de la Llengua Valenciana’ llega apenas unas semanas antes del aniversario de la dana. Este contexto convierte la edición de este año en una ocasión especialmente significativa para ensalzar nuestra identidad como pueblo, reafirmando el valor de nuestras tradiciones, nuestra lengua y nuestra historia compartida.