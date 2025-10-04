Vaivén
Las emotivas palabras de Lolita a los pueblos de la dana
'No sabéis la emoción que me produce ver este teatro lleno de gente después de todo lo que habéis pasado en los últimos meses después de la dana'. Con estas palabras agradecía Lolita los aplausos del público que, puesto en pie, abarrotó el pasado viernes el Auditori de Torrent para verla en su interpretación de 'Poncia'. El silencio que durante una hora imperó en la sala se rompió en una ovación cuanto la actriz de la saga Flores finalizó su monólogo de más de una hora basado en La Casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca. Entre el público, como ella misma señaló, se encontraba su prima Paloma, "la hija de mi querida tía Carmen", y aprovechó los lazos personales para señalar los fuertes vínculos emocionales que la unen a la Comunitat Valenciana.
