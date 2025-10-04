ESPECIAL 9 D'OCTUBRE
Més de 3.300 persones gaudiran a Silla de les tradicionals paelles
L’ajuntament organitza una jornada lúdica completa per a que el veïnat puga gaudir de la festivitat autonòmica
Silla es prepara per a celebrar les tradicionals paelles del 9 d’Octubre a l’Avinguda de Gandia, organitzades per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Silla. Per poder acollir aquest gran esdeveniment, on es preveu la participació de més de 3.300 persones inscrites, l’ajuntament instal·larà tres carpes gegants i obrirà la pista de patinatge del poliesportiu municipal i la coberta del CEIP El Patí. A més, com en anys anteriors, al poliesportiu municipal, des de primera hora del matí s’instal·laran jocs per als més xicotets i monitors esportius obriran les instal·lacions perquè xiquets, joves i famílies puguen gaudir d’un fum d’activitats guiades com pàdel, frontó, futbol o skate.
Després de dinar, cap a les 17 hores, la música inundarà l’Avinguda de Gandia de la mà de l’orquestra Monaco Party, mentre que la Junta Local Fallera de Silla habilitarà barres amb preus populars.
Des de l’ajuntament es recomana als veïns i veïnes de Silla que participen en la festa que no es desplacen a la zona amb cotxe, ja que l’Avinguda de Gandia estarà tallada al trànsit. A més, es recorda que cada grup tindrà preparada la taula al lloc que se li ha assignat -haurà de buscar el número de taula que figura a la fitxa d’inscripció-, així com el seu lloc habilitat amb la llenya per poder cuinar la paella. L’organització també facilitarà les borses de fem per a reciclar i el mantell per a la taula.
A més, per tal de gaudir de la festa amb totes les garanties, l’ajuntament posarà en marxa un dispositiu de seguretat especial així com un punt d’atenció mèdica. L’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, destaca la importància d’aquesta cita com un dels grans moments del calendari festiu del municipi: «El 9 d’Octubre és una festa que ens uneix com a poble, que ens permet compartir i celebrar les nostres arrels. Veure a milers de persones reunides a l’Avinguda de Gandia cuinant, rient i gaudint de la nostra cultura és una imatge que ens ompli d’orgull com a poble». Per la seua banda, la regidora de Festes, Trini Martínez, vol posar en valor l’organització i la participació veïnal: «Des de la Regidoria de Festes hem treballat amb molta il·lusió perquè tot estiga a punt. Volem que siga una jornada segura, divertida i per a tots els públics. Agraïm la col·laboració dels treballadors i treballadores de l’ajuntament i de totes les persones que participen i fan possible esta festa any rere any».
