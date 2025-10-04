Mislata celebrará el 9 d’Octubre con sus Distinciones Honoríficas

Con motivo de la celebración del Nou d’Octubre, el Ayuntamiento de Mislata entregará como cada año sus Distinciones Honoríficas, unos reconocimientos que destacan las actuaciones más significativas de colectivos o miembros de la ciudadanía de Mislata en diferentes ámbitos. Las menciones se entregarán en un acto institucional que se celebrará en el anfiteatro de la calle Felipe Bellver. Será el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, quien, después de su discurso institucional, será el encargado de entregar las distinciones a las personas e instituciones galardonadas este año.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, «el Nou d’Octubre es una fecha que nos invita a recordar de dónde venimos, nuestra historia, nuestras raíces y los valores que han forjado al pueblo valenciano. Mislata, como parte viva de esa identidad colectiva, se suma un año más a esta conmemoración y celebración para continuar dando pasos de avance y de compromiso con el futuro».

Este Nou d’Octubre recibirán el reconocimiento municipal entidades comprometidas en la preservación de nuestras más arraigadas tradiciones culturales valencianas, así como personalidades relevantes por su trayectoria o presencia en la vida o participación social de Mislata. Asimismo, en este primer 9 de octubre tras la tragedia de la dana que tanto devastó la comarca de l’Horta Sud, el Ayuntamiento de Mislata hará un reconocimiento especial a todos los municipios comarcales vecinos más afectados, por su resiliencia y capacidad de sobreponerse.

Tras finalizar el acto institucional, partirá la tradicional procesión cívica de la Senyera, en la que el emblema de todos los valencianos y valencianas recorrerá las principales calles del centro de Mislata hasta llegar a los jardines de Casa Sendra, donde se realizará un acto de homenaje protagonizado por las comisiones falleras de la ciudad.

Entorno a las 14 horas, una espectacular mascletà de Pirotecnia del Mediterráneo que se lanzará en la Plaza Mayor hará vibrar a todas las personas asistentes.

Mascletà nocturna

La medianoche del 8 de octubre marcará un hito en la historia festiva de Mislata con la puesta de largo de la Federación de Pirotecnia Tradicional, una entidad que reúne a seis asociaciones y Clavarias comprometidas con la preservación y promoción de la pólvora como símbolo cultural y festivo.

Será una mascletà manual y mecanizada en la que participarán 104 tiradores, y que supondrá el primer acto de la entidad, con el tramo final a cargo de Pirotecnia Valenciana. La mecha se encenderá a las 23.59 h en la Plaza Mayor.