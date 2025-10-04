Música, tradición, gastronomía, y cultura se dan la mano en Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha preparado una completa y variada programación con motivo del Día de la Comunitat Valenciana (9 d’Octubre) y del Día de la Hispanidad. Dos fechas señaladas en el calendario que llenarán la ciudad de actos solemnes, cultura popular, música, gastronomía y actividades infantiles. Uno de los grandes anuncios de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, fue la incorporación de la nueva geganta Amparín Miquel, que se presentará oficialmente durante los actos del 9 d’Octubre. La figura rinde homenaje a la primera Fallera Mayor de Torrent (1944), convirtiéndose en compañera del gegant Jaume I, presentado en 2024, que pasan a formar parte del patrimonio festivo y cultural de Torrent.

«Con Amparín Miquel, Torrent honra a una mujer pionera y refuerza su patrimonio festivo con una figura que une historia, tradición e identidad local», señaló Folgado. La obra, creada por los artistas falleros Ceballos y Sanabria, mide 3,5 metros y está inspirada en el traje que lució Amparo Miquel en 1944. La alcaldesa también mostró el cartel conmemorativo del 9 d’Octubre 2025, obra del diseñador Paco Camallonga, que combina la Real Senyera, la Torre de Torrent y la figura solemne de Jaume I.

Programación cultural e infantil

La programación del 9 d’Octubre en Torrent se caracteriza este año por un fuerte componente cultural y lúdico dirigido a las familias y, especialmente, a los más pequeños. Durante toda la semana se sucederán actividades de cuentacuentos, representaciones teatrales, rondalles, juegos tradicionales y talleres patrimoniales pensados para transmitir a las nuevas generaciones el valor de la identidad valenciana.

Al mismo tiempo, el programa refuerza la oferta cultural con conciertos, lecturas poéticas, exposiciones y presentaciones de libros, que se combinan con las tradiciones festivas más arraigadas como el Ball de Torrent o los homenajes a la Real Senyera. Folgado puso en valor el carácter popular de la fiesta y resaltó la importancia de reforzar la identidad valenciana en las nuevas generaciones: «Queremos que nuestros niños y niñas sientan el 9 d’Octubre como una celebración propia, como parte de su historia y de su futuro».

El día central, jueves 9 de octubre, la ciudad vivirá una jornada cargada de emotividad y solemnidad. Destaca la procesión cívica, con la Real Senyera como símbolo de unión con el pueblo valenciano. También se realizará un homenaje a Jaume I y a la Senyera, acompañados por los gegants Jaume I y Amparín Miquel, y se podrá disfrutar del concierto de la Banda del Cercle Catòlic, que interpretará piezas emblemáticas como Amparito Roca, València y el Himno de la Comunitat Valenciana. El tenor torrentino Pascual Andreu interpretará el Himno de Torrent y de la Comunitat. Los actos incluirán un espectáculo de gran formato, con música en directo, danza, videomapping, acrobacias aéreas y pirotecnia; y fuegos artificiales finales, a cargo de Pirotecnia Vulcano, que llenarán la Plaça Major de color, luz y emoción.

La fuerza de la tradición

La alcaldesa Amparo Folgado destacó que «el 9 d’Octubre es el día grande de todos los valencianos y valencianas, un momento de reafirmación de nuestra identidad, de unión y de orgullo compartido». Recordó que Torrent lo celebra siempre con especial intensidad y que este año se ha preparado un programa abierto y participativo, «con actos para todos los públicos, desde los más solemnes hasta propuestas para las familias y la infancia».

La alcaldesa, además, se refirió al día de la Hispanidad, subrayando que «es una fecha que nos recuerda nuestra historia común como pueblo, la riqueza cultural que compartimos con millones de personas en todo el mundo y el orgullo de ser parte de una nación diversa y unida». Para Folgado, «es también una ocasión para que Torrent refuerce su convivencia, su solidaridad y su capacidad de celebrar juntos lo que nos une, y además una jornada muy señalada para nuestros hermanos hispanos, con quienes compartimos lengua, historia y cultura».

Día de la Hispanidad

Por su parte, la concejal de Fiestas, María Fernández, detalló la programación que Torrent ha diseñado con motivo del Día de la Hispanidad y la Virgen del Pilar. Fernández señaló que «es una fecha muy significativa para todos los que amamos España. Un cita que unirá arte, música, gastronomía, infancia y solidaridad, y que queremos vivir con orgullo y respeto, resaltando la riqueza de nuestras tradiciones y la diversidad cultural».

El programa arranca el 10 de octubre con el espectáculo «Dos de coplas», protagonizado por Salvador Arroyo y Juan Vicente Gil en la plaza de la Iglesia, como homenaje a los grandes clásicos de la canción española. El 11 de octubre la ciudad vivirá una intensa jornada, con Gran Feria Infantil en el Parc Central desde las 18.30 horas; Jornada Gastronómica Benéfica, junto a las casas regionales y asociaciones locales, acompañada de música y actuaciones; y el espectáculo «Noches de España» a las 23 horas en la plaza de la Libertad, con María Gracia, Manuel de Segura y el Ballet de María Luisa. «El día de la Hispanidad, que celebraremos el 10 y el 11 de octubre es un recordatorio de nuestra historia común, de la riqueza cultural que compartimos y de la capacidad de Torrent para vivirla con orgullo, unidad y firme defensa de nuestra identidad nacional», concluyó la concejal.

Ambas responsables coincidieron en destacar que la programación conjunta del 9 d’Octubre y el Día de la Hispanidad reafirma el papel de Torrent como ciudad viva, acogedora y de referencia cultural en la comarca. «Música, tradición, gastronomía, cultura y arte se dan la mano en unas celebraciones pensadas para todos y todas», remarcó la alcaldesa.