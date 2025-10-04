Paterna celebra un 9 d’Octubre marcado por la cultura y la solidaridad

Paterna vuelve a llenarse de cultura, música, tradición y fuego para conmemorar el 9 d’Octubre, cuya programación arrancó ayer y se prolongará hasta el día grande de la Comunitat Valenciana. Durante cuatro intensas jornadas, el Ayuntamiento de Paterna, junto con la Federación Intercomparsas, la Federación Interpenyes, la Junta Local Fallera, la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer y el Centro Musical Paternense, han diseñado un programa de actos que combina tradición, germanor y cultura, poniendo en valor las señas de identidad de los paterneros/as y valencianos/as.

La programación comenzó ayer con la inauguración de una exposición en la explanada del cohetódromo, seguida de la dansà popular, a cargo del Grup de Danses Xafarnat y la Colla Gatzara. La jornada culminó con el Sopar de Germanor en la plaza del Pueblo y con el esperado Tir de Canyes i Peça en la plaza Ingeniero Castells. El día de hoy, 4 de octubre, estará dedicado a los más pequeños, con talleres infantiles didácticos y actividades familiares sobre la historia del 9 d’Octubre, además de las tiradas Querubín, Infantil y Juvenil en el cohetódromo, donde la pasión paternera por la pólvora volverá a brillar a partir de las 21 horas.

El día grande de la C. Valenciana

La noche del miércoles 8 de octubre, a las 23.59 horas, se celebrará la Cordà Conmemorativa del 9 d’Octubre, uno de los actos más singulares y esperados por vecinos y visitantes. El día grande, jueves 9 de octubre, Paterna amanecerá con la tradicional despertà y, ya por la tarde, celebrará los actos institucionales con la procesión cívica a las 18 horas, la ofrenda floral en memoria de Jaume I y el solemne acto de entrega de Insignias de Oro de la Villa de Paterna en el Gran Teatre Antonio Ferrandis.

Este año, el Ayuntamiento de Paterna concederá la Insignia de Oro de la Villa al piloto paternero Héctor Garzó Vicent, en reconocimiento a su trayectoria deportiva en el mundo del motociclismo. El año pasado alcanzó el máximo título como Campeón del Mundo de MotoE, una modalidad del motociclismo que está en auge por su componente ecológico. Además, durante su joven trayectoria lleva cosechados varios podios, concretamente, Campeón de España tres veces: Pre Moto3, en categoría de 600 y en categoría sub-21, además de conseguir un título como Subcampeón de Europa en Moto2.

Celebración del Tir de Canyes i Peça, en 2024. / A. Paterna

También recibirá la Insignia de Oro de la Villa la Escoleta del Foc a cargo de la Federació Interpenyes, con motivo de sus 15 años formando a jóvenes en la cultura y pasión por el fuego y por la que han pasado más de 3.000 niños y niñas, para conformar así la cantera necesaria de nuevas generaciones que permiten mantener vivo el futuro de Paterna como ‘Ciutat del Foc’.

La tercera Insignia de Oro 2025 se le otorgará a la imagen del Santísimo Cristo de la Fe, coincidiendo con la conmemoración del Centenario de su Coronación y como muestra del respeto y la devoción que Paterna siente hacia el Morenet. «Con las Insignias de Oro de la Vila honramos a personas, entidades y símbolos que han contribuido a hacer de Paterna una ciudad más grande, más unida y con más proyección. Son un homenaje al trabajo bien hecho, a la superación y a la importancia de mantener vivas nuestras raíces al mismo tiempo que avanzamos hacia el futuro», apuntó Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna.

Además, la Falla Colom d’Or recibirá el premio al Mèrit Linguístic por sus 40 años de historia en la difusión, promoción y divulgación de la lengua valenciana a través de los libros y los diferentes actos culturales. Del mismo modo, se hará un reconocimiento especial a la sociedad civil, empresas, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores del Ayuntamiento de Paterna y de la empresa pública Gespa por la labor y ayuda prestada a los municipios y afectados por la dana.

El cierre de la programación lo pondrá la Mascletà Nocturna en el Parc Central, a las 21 horas, que despedirá con un estallido de pólvora y emoción la celebración del 9 d’Octubre en la ‘Ciutat del Foc’.