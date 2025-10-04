Puçol celebra su Semana Cultural con teatro, música y pilota valenciana

Puçol ya ha abierto su Semana Cultural Valenciana, una cita que combina teatro, música, literatura y deporte autóctono en torno a la fiesta grande de los valencianos, el 9 d’Octubre.

El pasado fin de semana, el homenaje al poeta local Vicent D’Anna, en el 125 aniversario de su nacimiento, sirvió como punto de partida de una programación que quiere acercar la cultura a todos los públicos, con especial protagonismo del teatro en valenciano. «Es nuestra forma de recordar quiénes somos y de dónde venimos, al tiempo que mantenemos vivas las raíces de nuestra tierra», señala el concejal de Cultura, José María Esteve.

Los actos se suceden estos días en la Casa de Cultura y las plazas del municipio.

El pasado jueves, día 3, se entregaron los Premis Literaris Vila de Puçol en narrativa, poesía y pintura, que dieron paso a un concierto clásico con versiones de ABBA y Queen. Ayer, viernes 4, el escenario acogió el espectáculo flamenco Cicatrices, que llenó la sala de emoción y ritmo.

Este sábado 5 es el turno de la representación teatral Postals, mientras que mañana domingo el protagonismo será para la plaça del Beat Rivera, donde a las 22:30 h tendrá lugar el acto institucional del 9 d’Octubre, seguido del concierto del CMI Santa Cecília.

El próximo miércoles, día 9, la calle Castellón se convertirá en epicentro del deporte autóctono con un taller infantil de pilota valenciana a las 11:00 h, partidas de aficionados a las 16:30 h y el Trofeu 9 d’Octubre a las 19:30 h. Además, la parroquia de los Santos Juanes acogerá una charla del Club de Historia sobre el centenario de la proclamación canónica y la inauguración de una exposición que posteriormente se trasladará al Ayuntamiento de la localidad.

La música volverá a sonar con el concierto de la Banda de Música de Puçol, que este año ha preparado un repertorio íntegramente valenciano.

Con esta programación, Puçol invita a vecinos y visitantes a celebrar un 9 d’Octubre en el que se dan la mano la cultura, la memoria histórica, el deporte y la identidad valenciana, reforzando el vínculo de la población con sus raíces y tradiciones.