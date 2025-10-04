Real Oviedo-Levante- UD: Los carbayones piden perdón tras 60 años

A las 14 horas, con el pitido inicial del árbitro José Luis Munuera, se ha roto el "gafe" en el Carlos Tartiere. Ese que últimamente había impedido a Levante y Real Oviedo enfrentarse en Primera División. Han tenido que pasar 60 largos años para que ambos rivales se midieran en la categoría de oro del fútbol español. La última vez que lo hicieron fueron en la temporada 1964-65, pocos testigos de aquel partido estarán siguiendo este. El recuerdo delúltimo enfrentamiento de ambos equipos en la máxima categoría se ha visto algo empeñado por una campaña publicitaria del RealOviedo, deonde recordaba ese encuentro con una fotografía del Mestalla, en lugar del Ciutat de València. Algo que ha indignado a la afición levantinista, y queha motivado que el propio Real Ovieda retirase la campaña y pidera perdón en sus redes dosciles.

"Ha sido un error. Nuestras más sinceras disculpas al Levante UD, que además nos acogió en València haciéndonos sentir en casa. Queda demostrado que nuestros carteles no los hace la IA (los humanos nos equivocamos)", señalaba en la red social X.

Fue el 3 de enero de 1965, y el choque también en el Tartiere, acabó con derrota granota por 2-0, con goles de José Luis, en el minuto 6 y de José María en el 59. Ambos equipos necesitaban los tres puntos para alejarse del descenso, al ocupar la 15 y 16 plaza, ya casi un habitual de todas las estancias en Primera de ambos conjuntos.

En lugar de Calero, estaba Orizaola. Y contaba con una alineación en la que figuraban nombres como Fernández, Gatell, Calpe, Pedreño, Victoriero, Rivera, Marañón, Serafín, Pepín, Domínguez y el brasileño Wanderley.

Esta fue la segunda y última vez que se enfrentaron asturianos y valencianos. La primera fue una temporada antes, en la temporada 1963-64, y su duelo también acabó en 2-0 en el Tartiere.