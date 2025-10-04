Las obras para desviar el barranco de la Saleta, muy cerca

El desvío del barranco de la Saleta está cada vez más cerca. Tras responder a las 41 alegaciones que la CHJ sobre el Estudio de Integración Paisajística del Proyecto del Encauzamiento de la Saleta, y presentar el documento definitivo, el siguiente paso es comunicar ya las expropiaciones forzosas.

La Dirección General del Agua ha firmado la información pública a efectos expropiatorios del Proyecto de Acondicionamiento del barranco de La Saleta (Tramo Aldaia - Nuevo Cauce del Turia) que desviará las aguas del Barranco de la Saleta a su paso por Aldaia y se conectará al nuevo cauce mediante una vía verde.

Una vez adaptado el proyecto a la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental, la firma supone la inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación de bienes que van a ser expropiados abriéndose una fase de información pública de 15 días de conformidad con el artículo 18 de la Ley sobre Expropiación forzosa. Este es el último paso antes de la aprobación técnica del proyecto para el posterior inicio de las obras.

La Saleta / Fernando Bustamante

El proyecto forma parte de la propuesta de Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana que estuvo en consulta pública el pasado verano y presentó la VP3 en la Universitat Politècnica de València el pasado mes de mayo. Tiene un presupuesto estimado de 90 millones de euros y tras la dana del 29 de octubre se adaptó y mejoró a la nueva realidad.

Del mismo modo, próximamente los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y el CEDEX realizarán reuniones informativas presenciales con los vecinos y vecinas de las zonas afectadas para explicar el proyecto, que podría salir a licitación a finales de 2025.

Reunión con los ayuntamientos

El ámbito de esta actuación se sitúa a los términos municipales de València, Quart de Poblet, Aldaia, Xirivella, Riba-roja de Túria, Mislata, Picanya y Alaquàs en la provincia de València. Precisamente, a finales de julio, el aún entonces comisionado del gobierno de España por la dana, José María Ángel, se reunió con representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, y los alcaldes de Aldaia, Guillermo Luján, y Alaquàs, Toni Saura, además del concejal del Barrio del Cristo, José Zapata, y otros representantes. Allí les explicó que las alegaciones ya estaban resueltas y que tan solo quedaba que el órgano medioambiental Estado refrendara la propuesta, para después someter a exposición pública el proyecto técnico y las expropiaciones de terrenos. Paso que se va a cumplir ahora.

El Proyecto tiene por objeto la reducción del riesgo de inundación en los municipios implicados, principalmente en Aldaia y Xirivella, canalizando las crecidas del barranco de la Saleta ocasionadas a la cabecera por los episodios de fuertes lluvias, para conducirlas hasta el nuevo cauce del río Túria, permitiendo la conexión ambiental del último tramo de la vía verde propuesta.

Una persona salta el dique para proteger Aldaia de la Saleta / José Manuel López

La última alerta roja con lluvias torrenciales en la zona volvió a evidenciar una vez más la necesidad de desviar esta canalización del núcleo urbano, ya que la poca capacidad de su cauce hace que se desborde con facilidad, tal y como volvió a ocurrir el martes, cuando fue necesario que el consistorio instalase las compuertas para evitar males mayores.

El proyecto sigue avanzando pese a que tiene grandes detractores, como el Ayuntamiento de València, que ya se ha opuesto a que con esta nueva canalización se desagüe en el nuevo cauce del Río Túria sin ampliar el proyecto al barranco del Poyo, y también los vecinos del Barrio del Cristo, que se oponen a que el desvío conlleve una canalización soterrada por debajo de sus casas.