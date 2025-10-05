'Gegants i cabuts' para Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo en València estos días y, además de participar en varias reuniones, se desplazó hasta Alaquàs para conocer las obras de la sede del Labora en la localidad. Allí, además de visitar el local recorrió también partes del Castell y conoció los 'gegants i cabuts' i el conocida Carxofa que se abre cada septiembre para el tradicional Cant en la localidad.