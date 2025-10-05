Rata, hogueras, ocupas y tejados desplomados: quejas de vecinos de Torrent por el abandono de una casa tradicional en pleno casco histórico

Ratas, hogueras, okupas, caída de cascotes, desprendimiento de parte del tejado… son las quejas que llevan denunciando desde hace cinco años los vecinos de un edificio de quince viviendas en Torrent colindante con una casa de pueblo, abandonada desde hace tiempo y cuyos propietarios no actúan contra la degradación días tras día.

El inmueble en cuestión está situado en la plaza Mestre Giner 4, de Torrent. Esta casa tradicional valenciana cuya fachada fue reformada muy probablemente por última vez a mediados del siglo pasado, resulta relevante por estar también catalogada y contar con unos interesantes interiores. Sin embargo, desde hace varios años ha visto acelerado su deterioro el cual, en el caso de su alzado principal, queda de manifiesto tanto por los desconchados en sus paramentos, como por los daños en sus carpinterías de sus puertas y ventanas que comprometen su estanqueidad frente al agua de lluvia. Debido a estas lesiones, para evitar la caída de cascotes a la vía pública, ha sido cercado provisionalmente en varias ocasiones, de manera que en estos momentos un gran vallado rodea tanto ésta como el parque infantil que la precede.

Los vecinos del edificio colindante llevan denunciando ante el consistorio torrentino el peligro que supone residentes y transeúntes la degradación de dicho edificio. “Desde después de la pandemia, en 2021, estamos remitiendo escritos al ayuntamiento para que inste a los propietarios a que actúen”, explican los vecinos, “pero nunca nos hicieron caso”. En este sentido, relatan que tras el fallecimiento del labrador que guardaba allí el tractor con el que trabajaba el campo, el inmueble entró en una espiral de abandono progresivo. “Primero entraron ocupas, que encendían hogueras”, narran, motivo por el que alertaron a Policía Local y Bomberos en varias ocasiones. Tras uno de estos episodios, admiten, el consistorio “cerró el portal con una cadena grande y un candado y los ocupas no volvieron”, reconocen. Los dueños también tapiaron con maderas las rejas de las ventanas de la fachada. “Los niños trepaban por ellas coger del balcón las pelotas que encalaban”, revelan.

Ensres en la puerta de la casa cuando fue ocupada / L-EMV

Pero el peligro, aseguran los residentes, permanece. “Hay una plaga de ratas como conejos y tras las lluvias de esta semana se ha desplomado parte del tejado de la casa”, alertan. Después de este último incidente el ayuntamiento ha ampliado el perímetro de las vallas de protección. “Casi no podemos ni entrar en nuestro edificio, hay una persona mayor con un carrito para andar que debe hacer malabarismos para acceder al porta, y como caiga un cascote nos cae encima”, denuncian. Además, el perímetro del vallado ha dejado inutilizado el parque infantil y la estación de alquiler de bicicletas.

“Incluso algún vecino ha tratado de hablar con una de las familias propietarias para que solucionen el problema, pero no ha surtido efecto”, afirman con resignación los vecinos de la casa. “Es una situación desesperante; nadie mete mano al problema y los que lo sufrimos somos los vecinos”, lamentan.

El techo desprendido tras las lluvias de esta semana / L-EMV

Fachada y tejado

Por su parte, el consistorio defiende la actuación que ha ido realizando desde que entraron en el gobierno. El concejal Francisco Gozalbo explica que cuando accedieron a la alcaldía comprobaron que había un expediente abierto por el anterior ejecutivo para aplicar una solución, pero nunca llegó a término. En este sentido, relata el regidor que se colocaron las mallas en la fachada para evitar la caída de cascotes, así como las vallas perimetrales para evitar la proximidad de personas. También las medidas para erradicar la entrada de ocupas.

A nivel técnico, Gozalbo apunta que se realizó un informe para sanear la fachada, pero ante la llamada de los vecinos alertando del estado del tejado, se precisaba poder entrar en el inmueble para inspeccionarlo. "Nos llegó el permiso del propietario un domingo por la tarde, fecha inhábil en la administración", afirma el concejal. Tras una petición al juzgado, el pasado julio pudieron acceder para un análisis detallado. El regidor popular avanza que la solución irá en dos caminos: por un lado la fachada y por otro, retirar el tejado y colocar techo metálico para evitar que en caso de lluvia (como sucedió esta semana) se erosione más la casa. "Todo el gasto que esta actuación comporte se la cobraremos a los propietarios", advierte edil.