Alfafar ampliará la plantilla de la Policía Local

En una reciente reunión celebrada entre los sindicatos policiales y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, se analizó en profundidad la situación vivida durante este verano y las recientes fiestas locales, así como los retos y necesidades para mejorar la seguridad ciudadana en el municipio.

Los sindicatos trasladaron al alcalde la necesidad urgente de ampliar la plantilla de la Policía Local para garantizar una mayor presencia policial en los barrios y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia o incidencias. Según los representantes sindicales, una dotación adecuada de efectivos es fundamental para asegurar la vigilancia preventiva y el mantenimiento de la convivencia en el municipio.

Además, los sindicatos plantearon la ampliación de los operativos, con el objetivo de que haya siempre un número mayor de agentes en las calles, especialmente en periodos de alta afluencia de personas, como el verano y las fiestas populares. Esta medida busca reforzar la sensación de seguridad entre la ciudadanía y garantizar una rápida actuación en caso de cualquier eventualidad.

Policía Local de Alfafar. / A.A.

Por su parte, el alcalde Juan Ramón Adsuara mostró su apoyo y reconocimiento al trabajo realizado por la Policía Local durante las situaciones excepcionales vividas recientemente, como la dana y las festividades, destacando el compromiso y la profesionalidad de los agentes que velan por la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Alfafar.

"Queremos que sea un referente"

El compromiso más relevante alcanzado durante la reunión fue la promesa del alcalde de seguir invirtiendo y mejorando los medios y recursos de la Policía Local.“Queremos que la Policía de Alfafar sea un referente en toda la comarca, con los mejores recursos y personal preparado para atender a la ciudadanía”, afirmó Adsuara.

Esta colaboración entre sindicatos y administración municipal refuerza la estrategia de Alfafar para avanzar en la mejora continua dela seguridad pública, apostando por una policía local moderna, eficiente y cercana a los vecinos.

El ayuntamiento agradece la labor de todos los agentes y sindicatos, y reafirma su compromiso de seguir trabajando conjuntamente para garantizar un entorno seguro y de calidad para toda la población.