Bandera gigante de España y la Senyera en Torrent

El Ayuntamiento de Torrent ha vuelto a engalanar la histórica calle Sagra con motivo de la celebración del 9 d’Octubre. Los tramos principales de esta vía lucen este año lazos que combinan los colores de la Senyera y de la bandera de España, creando una imagen única que llena de color el corazón de la ciudad. Esta iniciativa se consolida, tras tres años consecutivos, como un nuevo emblema visual de las fiestas, y pretende reforzar el sentimiento de identidad, unión y celebración para los torrentinos y torrentinas.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha afirmado que “engalanar la calle Sagra con los colores de la Senyera y de la bandera de España es una forma de decir con orgullo quiénes somos. Es un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo, que nos recuerda que Torrent late con fuerza cada 9 d’Octubre, reafirmando nuestras raíces valencianas y nuestro lugar dentro de España”.

Desde 2023, el consistorio ha promovido el embellecimiento ornamental de las calles más emblemáticas de la ciudad, especialmente Sagra, con paraguas y lazos decorativos que reproducen los colores valencianos y nacionales. En 2024, por segundo año consecutivo, se colocaron más de 500 paraguas suspendidos como dosel en Sagra, con instalaciones que conformaban una bandera de España y una Senyera de 50 metros lineales cada una. Para esta edición de 2025, el Ayuntamiento aspira a superar esa muestra visual y convertir la instalación en un punto de encuentro festivo que acompañe el recorrido de la procesión cívica y otros actos del 9 d’Octubre.

Se prevé que en total se coloquen varios cientos de lazos, distribuidos entre los colores rojo, amarillo y azul o en el caso de la bandera española, rojo y amarillo. La idea es crear efectos visuales de bandas y franjas ondulantes que acompañen el flujo peatonal y den contexto al paso de la comitiva de la procesión cívica.

Las emociones detrás de los colores

Para los torrentinos y torrentinas, el 9 d’Octubre es mucho más que una fecha en el calendario: es una jornada de memoria colectiva, de reafirmación cultural y de orgullo compartido. Es el momento en que se pone en valor la historia valenciana, la identidad y el orgullo de territorio, pero también con España.

Ambas banderas en la calle Sagra / L-EMV

Cuando los pasos de la procesión cívica atraviesan las calles decoradas, cuando los lazos ondean al viento y cuando los vecinos observan ese manto de color desde sus balcones, se produce un instante mágico: la ciudad se siente viva, unida y consciente de su identidad, y esa es la emoción que se pretende suscitar.

Folgado ha subrayado que “cada lazo colocado es más que un adorno: es un latido de orgullo, una memoria compartida, una emoción que se transmite de generación en generación. Cuando nuestras calles se tiñen de rojo, amarillo y azul, sentimos que nuestra historia y nuestro futuro caminan juntos”.

Además, la colocación de lazos no es un acto aislado, sino que comparte con toda la programación cultural de la semana del 9 d’Octubre: exposiciones, cultura, pasacalles, gegants, música, actos infantiles, procesión cívica y homenajes a la Senyera y al Rey Jaume I.

La decoración con lazos contribuye a ese escenario festivo integral, un telón de fondo que comparte protagonismo con cada acto popular y que, al mismo tiempo, realza el carácter simbólico de la festividad.

La decoración de la calle Sagra tiene un valor que va más allá de lo ornamental. Para Torrent, supone reafirmar su identidad como ciudad orgullosa de sus raíces y de su historia. Cada lazo colocado es un recordatorio de que somos una comunidad viva y unida en torno a sus símbolos y tradiciones.

Mirando a la Comunitat Valenciana, esta iniciativa es un homenaje al dia grande de nuestro pueblo. Ver la calle Sagra vestida con los colores de la Senyera es rendir tributo a nuestra memoria histórica y a un legado que seguimos transmitiendo con orgullo de generación en generación.

Y con la vista puesta en España, esta ornamentación es un gesto de unidad y de convivencia. La Senyera y la bandera nacional se encuentran en Torrent para mostrarse juntas, reflejando la riqueza de nuestra diversidad y la fuerza de una identidad compartida.

Decorar los balcones

La alcaldesa ha destacado también que “Torrent quiere ser un ejemplo de convivencia y de unión. La Senyera y la bandera de España ondean juntas para recordarnos que lo valenciano y lo español no solo se complementan, sino que se enriquecen mutuamente. Somos herederos de una historia que nos hace sentir orgullosos como valencianos y como españoles”.

Finalmente, Amparo Folgado ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse: “quiero animar a cada torrentino y torrentina a que haga suyo este 9 d’Octubre. Que cada balcón decorado, cada lazo colocado y cada paso en la procesión cívica sean una declaración de amor a nuestra ciudad, a nuestra Comunitat y a España”.