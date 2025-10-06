Compromís per Paterna denuncia la "desidia" del gobierno socialista en políticas de juventud

Compromís per Paterna ha denunciado la “absoluta desidia” del gobierno socialista del alcalde Juan Antonio Sagredo en cuanto a las políticas de juventud, después de comprobar que el Ayuntamiento no ha solicitado las subvenciones que anualmente concede la Generalitat a través del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) para el refuerzo de personal y programas de la Red Joven.

Según ha explicado la formación, la Resolución de 30 de julio de 2025 publicada por el IVAJ confirma que Paterna no ha presentado ninguna solicitud para estas ayudas, que podrían suponer cerca de 100.000 euros de inversión en políticas juveniles. “Es un ejemplo más de la prepotencia y la falta de interés del gobierno socialista, que deja perder recursos económicos valiosos y oportunidades de mejorar los servicios destinados a los y las jóvenes de nuestro municipio”, han lamentado desde Compromís.

Esta renuncia, añaden, se enmarca “en una gestión arrogante y negligente” que perjudica la calidad y el alcance de las políticas públicas dirigidas a la juventud paternera, “cada vez más desatendida y sin programas que fomenten su formación, la cultura, el ocio educativo o la participación social”.

Más que Halloween y conciertos

“Como ya nos tiene acostumbrados el señor Sagredo, sus políticas de juventud se limitan a los aspectos festivos, como uno Halloween o dos conciertos, cuando tendría que ser mucho más que esto. Estamos hablando de perder ayudas de hasta 100.000 euros que podrían destinarse a personal, formación, actividades culturales y proyectos sociales para la juventud de Paterna. Le pedimos que baje de su prepotencia, que deje de lado la soberbia y que piense de verdad en nuestra juventud, que es numerosa y merece políticas públicas de calidad y con futuro”, manifiesta la portavoz de Compromís Carmen Gayá. La misma portavoz ha advertido, además, que el presupuesto municipal para 2026 caerá al menos dos millones de euros, por lo cual considera “todavía más grave” la decisión de renunciar a subvenciones públicas que podrían ayudar a compensar esa reducción.