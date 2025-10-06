El ecoparque móvil de la Emtre hará dos paradas el mes de octubre en Burjassot

El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) vuelve hoy lunes –día 6– a Burjassot, donde permanecerá hasta el miércoles 8. Esta es la primera de sus dos visitas previstas para el mes de octubre. Los operarios de la Emtre montarán el multicontenedor de reciclaje en el estacionamiento público de las Palmeras, al lado del Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

La segunda visita de la unidad móvil tendrá lugar en la cuarta semana del mes, en el emplazamiento y horario habituales, desde el jueves día 23 hasta el sábado 25. Como de costumbre, durante la jornada sabatina el multicontenedor del área metropolitana sólo estará operativo en horario matutino.

Tanto desde la Oficina de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Burjassot como desde la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos aconsejan a la ciudadanía “reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de aquellos enseres domésticos para los que no hay contenedor específico, “llevarlos al ecoparque” para su reciclaje”.