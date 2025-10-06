El ecoparque móvil de la Emtre hará dos paradas el mes de octubre en Burjassot
El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) vuelve hoy lunes –día 6– a Burjassot, donde permanecerá hasta el miércoles 8. Esta es la primera de sus dos visitas previstas para el mes de octubre. Los operarios de la Emtre montarán el multicontenedor de reciclaje en el estacionamiento público de las Palmeras, al lado del Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
La segunda visita de la unidad móvil tendrá lugar en la cuarta semana del mes, en el emplazamiento y horario habituales, desde el jueves día 23 hasta el sábado 25. Como de costumbre, durante la jornada sabatina el multicontenedor del área metropolitana sólo estará operativo en horario matutino.
Tanto desde la Oficina de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Burjassot como desde la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos aconsejan a la ciudadanía “reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de aquellos enseres domésticos para los que no hay contenedor específico, “llevarlos al ecoparque” para su reciclaje”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València