La Pobla de Farnals viste a Mister Global

La diseñadora de alta costura Marianne Roa, vecina de La Pobla de Farnals, ha sido la encargada de vestir al castellonense Alejandro Ortega, recientemente proclamado Mister Global 2025 en la gala internacional celebrada este domingo en Bangkok (Tailandia).

El triunfo del modelo de La Vall d’Uixó y la participación de Roa en el diseño de su vestuario convierten a estos dos valencianos en protagonistas de una edición histórica del certamen, considerado uno de los más prestigiosos del mundo en su categoría.

Con más de 15 años de experiencia como diseñadora de moda, Marianne Roa lleva siete años formando parte del equipo del Reinado Nacional de Belleza (RNB) de España, donde trabaja como diseñadora, profesora y experta en protocolo de certámenes. Su estilo, definido por la elegancia, la fuerza y la expresión personal, la ha situado entre las diseñadoras emergentes más destacadas del panorama nacional.

El mister en una cafetería en La Pobla de Farnals. / A.P.F.

El pasado sábado 4 de octubre, Roa fue finalista en los Premios Galardón Revelación Nacional 2025, celebrados en la Masía Lacy de Museros, en la categoría de Mejor Diseñador/a 2025. Durante la gala presentó su colección cápsula “Tríada”, compuesta por tres piezas que simbolizan —en palabras de la propia autora— “la herida, la fuerza y el arte que me sostiene”.

La colección, que combina estética contemporánea y narrativa emocional, representa tres momentos de una misma historia y fue el eje central de su desfile, donde también vistió a los modelos de los galardonados internacionales de peluquería.

Este reconocimiento se suma a su nominación el pasado mayo en los Premios Costa Azahar 2025, en la categoría de Diseñadora de Misses y Misters Internacionales, consolidando su presencia en el circuito de moda y certámenes de belleza en España.

Desde los diez años, Marianne tuvo claro que su camino estaría ligado al diseño. Empezó su trayectoria como modelo para firmas como Miquel Suay o Ágatha Ruiz de la Prada, y con el tiempo convirtió su pasión en una carrera que combina técnica, creatividad y una profunda sensibilidad.