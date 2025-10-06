Dos policías locales salvan la vida de un bebé en Torrent: Así fue su rápida actuación

La noche del pasado miércoles 1 de octubre se vivieron momentos de gran tensión en la Jefatura de la Policía Local de Torrent, cuando varios familiares irrumpieron desesperados en el edificio portando en brazos a un bebé de apenas unas semanas que no respondía y presentaba síntomas de encontrarse sin vida.

Los agentes de servicio reaccionaron de inmediato. Dos policías que se encontraban en funciones extraordinarias y el oficial de guardia recibieron al pequeño y comenzaron a realizar maniobras de urgencia para intentar desbloquear sus vías respiratorias. El bebé, que presentaba un estado cianótico y signos de parada cardiorrespiratoria, logró expulsar flemas tras varias compresiones interescapulares, aunque en repetidas ocasiones volvió a quedar sin respiración, lo que obligó a los agentes a continuar con las maniobras de reanimación durante varios minutos.

Mientras tanto, en el interior de la Jefatura, un grupo numeroso de familiares y allegados, entre la angustia y el nerviosismo, esperaban noticias del pequeño. La presión de la situación no impidió a los agentes mantener la calma y actuar con determinación para salvar la vida del bebé.

Pocos minutos después se personó en el lugar una unidad del SAMU, que continuó las labores de asistencia y consiguió estabilizar al neonato, confirmando que la rápida intervención de la Policía Local había sido determinante para evitar un desenlace fatal. El bebé fue trasladado al Hospital General Universitario, donde quedó ingresado en la unidad de vigilancia intensiva.

Estable y fuera de peligro

Ya de madrugada, el oficial de la Policía Local que había participado en el operativo contactó con el padre del bebé, quien confirmó que su hijo se encontraba estable y fuera de peligro, destacando de nuevo el papel esencial desempeñado por los agentes. Los propios facultativos del centro hospitalario transmitieron a la familia que la intervención policial había sido clave para mantener con vida al pequeño hasta la llegada de la asistencia médica especializada. La familia expresó su profundo agradecimiento a los policías locales por su profesionalidad y entrega en unos momentos tan críticos.

Los hechos ocurrieron en la jefatura de la Policía Local de Torrent / L-EMV

La alcaldesa Amparo Folgado ha declarado que “quiero expresar mi orgullo y mi reconocimiento más sincero a la Policía Local de Torrent por la rápida y ejemplar actuación que ha permitido salvar la vida de un bebé. Este episodio demuestra la preparación, la entrega y la humanidad de nuestros agentes, que no dudan en dar lo mejor de sí mismos en los momentos más críticos. Gracias a su profesionalidad, hoy hablamos de una vida que sigue adelante y de una familia que ha recuperado la esperanza". "Este suceso refleja no solo la capacidad de reacción de nuestros agentes, sino también la importancia de la confianza que los ciudadanos depositan en la Policía Local. En un momento de angustia absoluta, una familia acudió a la Jefatura buscando ayuda, y la encontró. Esa cercanía, esa disponibilidad permanente y ese vínculo directo con la ciudadanía son valores que nos definen como institución y que hoy han marcado la diferencia”, ha explicado la concejala del Área de Seguridad Sonia Roca.

"La intervención de nuestros agentes refleja el nivel de preparación y formación con el que cuentan. Ante una situación de extrema urgencia, actuaron con serenidad, eficacia y trabajo en equipo, consiguiendo mantener con vida al pequeño hasta la llegada del SAMU. Para todos nosotros, es un orgullo poder decir que la rápida reacción de la Policía Local de Torrent fue decisiva. Este es un ejemplo del compromiso diario que nuestros hombres y mujeres tienen con la ciudadanía”, ha subrayado el comisario jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez.