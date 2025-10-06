La Protectora de Burjassot anima a “adoptar a los más necesitados”
“Cada animal merece más que una jaula, ¡merece un hogar!", afirman desde el colectivo animalista
La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) ha puesto en marcha su campaña de octubre, “Adopta a los más necesitados”, con la consigna “Cada animal merece más que una jaula, ¡merece un hogar!”.
Desde el colectivo recuerdan que “son muchos los animales que, tras ser rescatados, esperan entre rejas la oportunidad de que cambie su vida: descubrir el calor de un verdadero hogar”. La SPAB constata que “todos ellos llevan meses e incluso años esperando” y subraya que “son rescatados para vivir, no para esperar”.
En el cartel publicado para la campaña de octubre, la Protectora incluye el nombre y la fotografía de algunos de los residentes del refugio animal que esperan la oportunidad de su vida como son los perros Chato, Taito, Bobi, Triana y Teo, junto con los gatos Spartakus, Azrael, Piolín, Pili y Misha. Como siempre, la SPAB anima a todas aquellas personas que deseen incorporar nuevos miembros en el hogar a “visitar las instalaciones del refugio, conocer a sus residentes y optar por la adopción”.
