Puçol transformará el municipio con una inversión de 10 millones

Puçol ha conseguido 5,9 millones de euros de Fondos Europeos para ejecutar el plan Serem Puçol, la estrategia de desarrollo de nuestro municipio para los próximos 5 años. Se trata de la mayor inversión de origen europeo obtenida por la localidad en toda su historia. Puçol es junto con Quart el único que ha conseguido financiación en el EDIL.

El plan Serem Puçol, aprobado en febrero de 2025, es el resultado de un intenso trabajo técnico y político para el diseño y presentación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Su hoja de ruta a medio y largo plazo para el desarrollo sostenible de Puçol se basa en tres ejes fundamentales:

Primero: Resiliencia urbana del casco antiguo y accesos:

—Reforma integral del casco antiguo

—Revestimiento del túnel de la avenida Valencia

—Mejoras en viviendas sociales

—Formación de colectivos desfavorecidos

Segundo: Movilidad Urbana

—Creación de carril ciclo peatonal

—Rotonda en el camí Llíria

—Digitalización para servicios públicos

Tercero: Infraestructuras públicas para la ciudadanía

—Mejoras en la eficiencia energética en el polideportivo

—Rehabilitación energética del edificio del ayuntamiento

—Ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos

Carceller: "Un gran trabajo tanto técnico como político"

«Por fin el trabajo realizado en estos dos últimos años por el equipo de Gobierno ha dado sus frutos. Ha sido un gran trabajo tanto técnico como político que nos permitirá llevar a cabo una inversión histórica en Puçol, acometiendo grandes proyectos para mejorar la vida de nuestros vecinos. Esto demuestra que Europa ha confiado en nosotros y en nuestro plan de desarrollo», explica Paz Carceller, alcaldesa de Puçol. En este sentido, la mandataria detalla que el programa europeo ha aprobado una financiación de 5,9 millones, lo que representa el 60% del total con lo que la inversión real en el municipio de l'Horta Nord superará los 10 millones. Paz Carceller se muestra satisfecha por el resultado conseguido, "sobre todo porque es la primera vez que nos presentábamos a este programa y no suele ser habitual obtener fondos en la primera participación". La mandataria popular recuerda que el Plan de Turismo Sostenible, para el que obtuvieron 2 millones y que ahora mismo está ejecutándose, fue aceptado en el tercer intento.