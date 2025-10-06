Quart de Poblet logra seis millones de fondos europeos

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, liderado por Cristina Mora, es el único municipio de la comarca de l’Horta Sud en ser beneficiario de las ayudas europeas del Plan EDIL, enmarcardas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), correspondiente al periodo 2021-2027. Una convocatoria resuelta por el Ministerio de Hacienda, gracias al trabajo desarrollado por el personal técnico del Ayuntamiento encabezado por el Área de Urbanismo, que sitúa a la localidad a la cabeza de las inversiones nacionales al lograr la puntuación necesaria para ser beneficiaria de la subvención.

Tal y como resuelve el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Quart de Poblet contará con una inversión pública de 6.421.814 euros, lo que supone una inyección presupuestaria para poner en marcha los planes de actuación integrados de entidades locales.

Junto a la localidad de Puçol, en la comarca de l’Horta Nord, ambos municipios son los únicos de l’Horta, de las 42 solicitudes presentadas, en conseguir la asignación presupuestaria para proyectos urbanísticos. De la misma manera, otras localidades de la Comunitat Valenciana como Alcoi, Almoradí, Vinaròs, Onda, Santa Pola, Villena, Sant Joan d’Alacant y Benidorm también han conseguido esta asignación. En total, la Comunitat Valenciana recibirá 94,5 millones de euros de ayudas a través de estos fondos del Plan EDIL.

Mora: Es un impulso

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, celebra la inversión presupuestaria y el trabajo llevado a cabo por el personal técnico del Área de Urbanismo, ya que supondrá “un impulso a las políticas puestas en marcha por el Equipo de Gobierno municipal y reforzará el trabajo iniciado con las entidades locales para ejecutar los trabajos que harán de Quart de Poblet un municipio a la vanguardia nacional”.

Asimismo, agradece al Ministerio de Hacienda la concesión de las ayudas que permitirán activar todos los recursos con los que alcanzar una mayor vertebración del territorio. A través de estos fondos, el Ayuntamiento de Quart de Poblet continúa con su impulso a la transformación urbana de la mano de la ciudadanía, y refuerza el compromiso de la localidad en avanzar hacia un modelo de ciudad más segura, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente.