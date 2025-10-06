Récord de participantes en los premios Vila de Puçol

Como primera actividad de la programación cultural en torno al 9 de octubre, se hizo entrega de los premios Vila de Puçol en las tres modalidades: literatura, poesía y pintura. El concejal José María Esteve fue el encargado de presidir el acto en la Casa de Cultura, que contó con la asistencia de los premiados y, a continuación, un concierto clásico con temas de Abba y Queen.

En su introducción, José María Esteve destacó el papel de la cultura «como base para la mejora de nuestra sociedad y especialmente la cultura que se practica desde la base: estamos convencidos de que las instituciones públicas han de hacer un esfuerzo y dar apoyo a los jóvenes creadores en este proceso creativo y cultural».

Un esfuerzo y apoyo que no son solo teóricos, sino también prácticos, como lo demuestra el hecho de que este año los premios Vila de Puçol han contado con la mayor participación de todas las convocatorias celebradas hasta ahora.

«Más de cien obras de pintura de todo el Estado y más de 60 en los premios literarios. El incremento de la dotación económica para los ganadores ha consolidado nuestros premios como un referente en la Comunidad Valenciana, algo que hemos conseguido también gracias a la colaboración y el apoyo, año tras año, de la Diputación de Valencia».

En cuanto a los premiados en el 41º Certamen Literario, la ganadora fue Mercé Viana Martínez, de Valencia, por la obra El segrest.

Asistententes a la entrega de premios / L-EMV

En el 29º Certamen de Poesía Josep Mª Ribelles, Mercé Estrela Tena, de Massanassa, obtuvo el primer premio por su obra Si s’han tornat tan magres les paraules.

Y en 40º Concurso de Pintura, el tercer premio fue para David Martínez Calderón, por Presagio; el segundo para Estefanía Serrano Soriano, por Un minuto y cuarenta y siete segundos; y el ganador es José Miguel Vera Sánchez, de Valencia, por En transición.

Aunque los tres premiados de pintura estaban sobre el escenario, la exposición completa de los finalistas se puede visitar gratuitamente en el Espai d’Art de la Casa de Cultura, los días laborables por la tarde.

Y en cuanto a los ganadores de literatura y poesía «los podremos disfrutar todos en el mes de abril, en torno al Día del Libro, momento en el que presentaremos los dos libros ganadores, ya impresos», finaliza José María Esteve.

Tras la foto de familia, Classical Concert, un cuarteto de cuerda que logró atrapar a los más de 150 espectadores con temas de Abba y Queen.