The Champions Burger se estrena en Torrent

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país, llega por primera vez a Torrent con una edición muy especial: la Smash Edition, y la técnica de cocinar la carne en forma de disco que cada vez tiene más seguidores.

Del 16 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad se convierte en la parada 13 de la ruta gastronómica que ha conquistado a más de 800.000 personas este año y que recorre el país en busca de la “Mejor smash burger de España”.

Con su estreno en Torrent, el festival vuelve a la provincia de Valencia, donde fue recibido con gran entusiasmo por el público durante su paso por el Camp de Mestalla este verano, reuniendo a más de 350.000 visitantes en diecinueve días. También, The Champions Burger triunfó en Gandía con la ruta “Off the Road”, que recibió más de 120.000 personas, entre locales y veraneantes, con una propuesta gastronómica que ha viajado este verano por diferentes destinos turísticos de la costa.

Ahora le toca el turno al público de Torrent, donde los famosos food trucks del festival gastronómico más grande del país traen una novedad: los chefs utilizarán para cocinar la técnica smash. A diferencia de las hamburguesas tradicionales, durante la elaboración, se aplasta la carne sobre la plancha caliente en forma de disco, creando un exterior crujiente y caramelizado. Con este método de cocinado se potencia todo el sabor y se conserva la jugosidad del producto.

Una veintena de restaurantes

22 restaurantes de alto nivel competirán durante 18 días por el título de “Mejor smash burger de España”, y siete de ellos jugarán “en casa”, ya que llegan desde diferentes localidades de la Comunidad Valenciana: El Poble, Baool, Smash Hiro, Pizbur —del reconocido influencer Esttik—, Delicious, El Tarantín Chiflado y Algo Diferente.

El Parc Central también contará con un espacio donde figuras reconocidas de la gastronomía presentarán sus propias creaciones smash, pero fuera de concurso y no se las podrá votar. Por ejemplo, cocinarán los malagueños Gottan Grill, que tienen el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024, así como dos propuestas de referencia: Faakin Smash, el nuevo proyecto del popular youtuber Joe Burger, y The Fitzgerald, una de las cadenas de hamburguesas más reconocidas de la Comunidad Valenciana, que además es de Torrent. Para acompañar, los visitantes se podrán acercar a los food trucks de Ybarra Truck (patatas fritas) y Cheeck’s (pollo frito). Y para los más golosos, se ofrecen dos propuestas con dulce: Sandgüix (helados artesanos) y los postres de Tartas Domi.

El Parc Central de Torrent acoge la Champions Burguer / L-EMV

Cómo votar

Los asistentes tendrán la oportunidad de probar las nuevas propuestas que cada restaurante ha preparado de una forma única y exclusiva para participar en el concurso y votar por su favorita. El sistema de votación es muy sencillo. El usuario únicamente tiene que degustar la smash, escanear el código QR impreso en el ticket que le entregan al realizar el pedido y valorarla. Las tres propuestas mejor puntuadas por el público serán las ganadoras, teniendo en cuenta el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Una vez finalizada la ruta, se elaborará un ranking con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo del campeonato. Estas competirán en la gran final por el título de “Mejor smash burger de España”.

Esta edición especial de hamburguesas smash ya ha visitado Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Alicante, Badalona, Lleida, Mijas (Málaga), Logroño y Salamanca, superando las expectativas iniciales y atrayendo a miles de visitantes en cada ciudad. Actualmente, se encuentra en Algeciras, donde permanecerá hasta el 13 de octubre, antes de continuar su ruta hacia Torrent, con el objetivo de convertirse también en esta localidad valenciana en el festival gastronómico de referencia. Además, la organización mantiene su compromiso con la sostenibilidad, instalando en cada ciudad contenedores para reciclar los vasos reutilizables con el fin de reducir residuos y fomentar su reutilización.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado ha afirmado que “Torrent vuelve a ser escenario de grandes eventos que atraen a visitantes de toda la provincia. Queremos que Torrent sea una ciudad cada día más dinámica, con propuestas atractivas para todas las edades y que generen oportunidades para nuestro tejido económico. Por eso, es importante que iniciativas como la Champions Burger se sume a otras como el Tardeo Remember o el Germanor Fest que hemos celebrado este año.”