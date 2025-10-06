Tiroteo en el barrio del Xenillet de Torrent: Detenido por disparar en una riña familiar

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent a un joven de 23 años acusado de disparar desde la calle contra la vivienda de un familiar en el barrio del Xenillet, según ha informado Jefatura en un comunicado. En la operación también ha sido arrestado otro joven, de 24, por facilitar el arma.

El incidente, tal y como avanzó en exclusiva este diario, tuvo lugar el pasado viernes, 26 de septiembre, poco antes de las 19 horas, cuando la sala CIMACC 091 recibió varios avisos alertando de una posible reyerta en el barrio del Xenillet de Torrent.

Varias patrullas policiales acudieron al lugar, donde hallaron un gran tumulto de personas muy agitadas, por lo que solicitaron refuerzos. Acudieron agentes de Policía Nacional de poblaciones cercanas, tales como Xirivella, Mislata y Paterna.

Los agentes averiguaron que los hechos se habrían desencadenado por una disputa entre miembros de una misma familia, enfrentados entre sí. Uno de ellos habría disparado desde la calle con un arma de fuego hacia la ventana de una familiar suya, al parecer cuando esta se encontraba asomada a la misma, si bien nadie resultó herido. Asimismo, pudieron saber que otro varón, también familia del presunto autor del disparo, le habría facilitado el arma. Los sospechosos ya no se encontraban en el lugar a la llegada de los policías.

Homicidio en grado de tentativa

Agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional en Torrent se hicieron cargo de las investigaciones y Policía Científica inspeccionó el lugar a fin de localizar vestigios que facilitasen el esclarecimiento de lo ocurrido.

Finalmente, la Policía ha detenido a los dos varones como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa. Los dos arrestados, ambos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial y se ha decretado su puesta en libertad y una orden de alejamiento respecto a la víctima.