Torrent exalta a la Musa de la Música de la Unió Musical

La Unió Musical de Torrent vivió el pasado fin de semana una de sus citas más esperadas con la Exaltación de la Musa de la Música 2025-2026, protagonizada por Carla Gallego Ibáñez, trompetista de la propia sociedad musical.

El acto se celebró en el Auditori de Torrent, que se llenó de socios, familiares, músicos y vecinos que quisieron acompañar a la nueva Musa en este día tan especial.

Durante la ceremonia, la entidad despidió con cariño a Lucía Mora Molina, Musa de la Música 2024-2025, quien pasa a formar parte de la historia de la Unió Musical y de la ciudad de Torrent por su dedicación y su compromiso con la música local.

Una nueva Musa con raíces musicales

Carla Gallego pertenece a una familia de músicos muy ligada a la Unió Musical de Torrent, lo que otorga un valor especial a su nombramiento. Con ella, la sociedad suma ya 30 musas que, a lo largo de las décadas, han representado la esencia, la tradición y el espíritu de esta histórica entidad torrentina.

Exaltacion Musa de la Música de Torrent. / A.T.

El acto, cargado de sentimiento, contó con la participación de sus familiares como mantenedores, quienes emocionaron a Carla con anécdotas personales que pusieron de manifiesto la cercanía y el cariño hacia la nueva Musa.

Música, emoción y reconocimiento

La tarde estuvo marcada por la emoción y por un gran nivel artístico. El público disfrutó de las actuaciones de un octeto de trompetas, que dio la bienvenida a Carla, y de los reconocidos músicos Raúl Junquera —solista de la Orquesta de València y fundador del quinteto Art of Brass— y Adolfo García, profesor de repertorio y Big Band en el Conservatorio Melchor Gomis de Ontinyent. Ambos ofrecieron interpretaciones de gran calidad que convirtieron el acto en un homenaje a la pasión y al talento que caracterizan a la sociedad musical torrentina.

Exaltacion Musa de la Música. / A.T.

Durante el evento intervino también la teniente alcalde, María Ángeles Lerma, quien felicitó a Carla por su nombramiento y destacó “el valor que la música tiene como símbolo de unión, esfuerzo y orgullo colectivo en Torrent, una ciudad que respira arte y cultura gracias a entidades como la Unió Musical”.

Un referente de la cultura torrentina

Con su proclamación, Carla Gallego Ibáñez inicia un año repleto de actividades representando la ilusión y el espíritu musical de la Unió Musical de Torrent, una entidad que forma parte esencial de la identidad cultural del municipio.

Carla estuvo arropada por la sociedad torrentina, en todo momento acompañada por el presidente de la UMT, Pepe Plaza quien le dedicó unas emotivas palabras. Pero también por diferentes representantes de las fiestas de la ciudad, como la Fallera Mayor de Torrent, Andrea Adelantado, y su Corte de Honor; así como numerosas asociaciones locales, amigos, familiares y socios de la Unió Musical de Torrent, que no quisieron perderse este importante acontecimiento.

La Exaltación de la Musa de la Música 2025-2026 reafirma, una vez más, el papel de la Unió Musical de Torrent como referente artístico y educativo, así como el compromiso de la ciudad con la promoción de la música y las tradiciones que fortalecen su vida cultural.