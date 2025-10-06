La XI “volta a peu” contra el cáncer recauda 5.800 euros en Burjassot

La Ciudad de los Silos celebró, en solidaridad con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la XI edición de la ‘volta a peu’ Run Cáncer de València. El encuentro, con el lema “Luchando juntos por la vida” y que contó con la colaboración del Consistorio, el club de atletismo Burjapower, la Federació de Falles local y diversas firmas comerciales, reunió más de un millar de marchadores y marchadoras que recorrieron un circuito urbano de cuatro kilómetros con salida y meta en la plaza del Ayuntamiento.

Poco antes del inicio de la marcha, organizada por la Junta Local contra el Cáncer, su presidenta, Lola Angresola, y el alcalde de Burjassot, Rafa García, mostraron en público un cheque de “5.800 euros recaudados con las inscripciones” a la Run Cáncer de 2025.

Según fuentes de la organización, esta cuantía “se suma a los más de 293.000 euros que, desde el mes de marzo hasta hoy, se llevan recaudados por participar en el circuito provincial” de la AECC para la causa. Como cada año, “todo el dinero se destinará a proyectos de investigación para que la ciencia siga ganándole terreno a la enfermedad”.

Las próximas citas para implicarse en el Circuito Run Cancer de 2025 en la comarca de l’Horta están programadas para el 16 de noviembre en Alfafar, el 14 de diciembre en Picassent, el 28 de diciembre en Alcàsser y el 29 de diciembre en Mislata.