La Amistad de Burjassot celebra su concierto “València és música”

El teatro de la Casa de Cultura de Burjassot albergó el domingo por la mañana el concierto que ofreció la Rondalla y Coro La Amistad. La actuación, enmarcada dentro del programa “València és música” de 2025 –patrocinado por la Diputación con la colaboración del ayuntamiento, la Asociación Cultural La Constancia y Caixa Popular–, reunió a numerosos incondicionales de la música polifónica y de pulso y púa.

Bajo la dirección del maestro José Manuel Felipe, La Amistad recreó una cuidada antología de las partituras que constituyen su rico repertorio. Entre otras obras, interpretó ‘Amor que vienes cantando’ de Francisco Codoñer Pascual, ‘Apache’ de Jerry Lordan y ‘Recuerdos de la Alhambra’ de Franciasco Tárrega.

La sociedad musical burjasotense durante el concierto. / V. Ruiz Sancho

A la nueva convocatoria de “València és música” no faltó una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, para disfrutar del sonido de una de las sociedades musicales de referencia en la Ciudad de los Silos.