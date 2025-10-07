Dos bicicletas recicladas de un avión llegan a Catarroja desde Alemania

El Ayuntamiento de Catarroja ha recibido dos bicicletas de carga construidas a partir de la fibra de carbono de un avión, en un proyecto de colaboración internacional entre la empresa británica Vielo y la Universidad de Chemnitz en Alemania. Las bicicletas forman parte de una iniciativa solidaria para ofrecer soluciones de movilidad urbana a los ayuntamientos afectados por la dana, en este caso Aldaia y Catarroja.

Las bicicletas han recorrido más de 3.500 kilómetros desde las oficinas de Vielo hasta la Universidad de Chemnitz, donde se han adaptado y preparado para su uso municipal. «Se trata de bicicletas de alta calidad, hechas con fibra de carbono, capaces de transportar cargas de hasta 70 kilos», destaca el concejal José Cuberos, quien ha recibido los vehículos.

La historia de Vielo es la de una empresa familiar fundada por Ian y Trevor Hughes en 2017, con el objetivo de crear bicicletas de alto rendimiento construidas a medida para las exigentes condiciones de las carreteras británicas. Con más de 36 años de experiencia en el sector, Ian y Trevor han desarrollado un equipo comprometido con la ingeniería pura, la innovación y la atención al detalle en cada componente de las bicicletas.

Necesidades especiales tras la dana

El proyecto ejemplifica la combinación de tecnología de vanguardia, sostenibilidad y solidaridad. Las bicicletas no solo son un ejemplo de reciclaje creativo, convirtiendo un avión en un vehículo útil para la ciudad, sino que también representan una solución práctica para la movilidad urbana en un momento de necesidades especiales tras la dana.

En Catarroja, estas bicicletas serán utilizadas por el personal municipal para los desplazamientos dentro de la población, favoreciendo la movilidad sostenible y contribuyendo a la reducción del uso de vehículos motorizados en el núcleo urbano. El concejal de Movilidad Sostenible, Martí Raga, destaca que «proyectos como este refuerzan el compromiso de la ciudad con la innovación, el medio ambiente y la solidaridad después de la dana del año pasado».