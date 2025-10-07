Las compras de la campaña municipal ‘La Vuelta al cole’ inyectan más de 220.000 euros en el comercio de Paterna

La tercera edición de la campaña comercial “La Vuelta al cole”, impulsada por el Ayuntamiento de Paterna en colaboración con las asociaciones Multipaterna, PUC (Paterna Unió de Comerç) y Asycval (Asociación de Servicios y Comercios de Valterna), ha vuelto a demostrar su éxito con un impacto económico superior a los 220.000 euros en apenas un mes.

Durante el periodo de la campaña, activa hasta el pasado 30 de septiembre, se han repartido 22.000 cupones entre los clientes que realizaron compras mínimas de 10 euros en los comercios adheridos, con el aliciente de participar en el sorteo de 10 tablets.

De este modo, la iniciativa se consolida por tercer año consecutivo como una herramienta eficaz de dinamización, logrando desde su puesta en marcha un volumen de negocio superior a 660.000 euros en el comercio local de la ciudad.

Fortalecimiento de la economía local

El concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha mostrado su satisfacción por “este balance tan positivo, que demuestra que campañas como esta contribuyen de manera clara al fortalecimiento de la economía local y cuentan con la colaboración de la ciudadanía paternera, que confía en nuestros comercios de proximidad”.

Por último, los 10 ganadores del sorteo, vecinos y vecinas de Paterna, ya han recibido sus tablets de manos del propio concejal, unos dispositivos que además se han adquirido también en el comercio local, reforzando así el círculo de apoyo a los negocios de la ciudad.