El Consell se hará cargo de los escombros generados por las obras de la dana en Picanya

El Pleno del Consell ha aprobado la inclusión de Picanya, Turís y Sot de Chera en el plan de choque de residuos para retirar los escombros municipales generados por la reconstrucción tras las inundaciones.

De esta manera, se autoriza a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a ejecutar las obras de competencia municipal necesarias para la retirada de residuos y escombros provenientes de las riadas en estos términos municipales.

El Consell ya aprobó recientemente ampliar el plan para incluir los municipios de Aldaia, Catarroja, Quart de Poblet, Sedaví, Paiporta, Albal, Benetússer, Xirivella, Riba-roja de Túria, Utiel, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Catadau y L’Alcúdia.

Imposibilidad de los consistorios de asumir el coste

Se atiende así la solicitud de estos ayuntamientos para que la Generalitat asuma la retirada de estos residuos y escombros con el fin de restaurar la normalidad ante la imposibilidad por parte de las corporaciones locales de asumir el coste de su ejecución.

Cabe recordar que, tras las inundaciones del pasado mes de octubre, se puso en marcha un dispositivo dotado con 180 millones de euros que ha permitido retirar más de un millón de toneladas de residuos, así como lodo y coches afectados. Ahora, este dispositivo se ampliará con la gestión de los residuos de obras de construcción y de reparación de viviendas y locales que deben ser tratados por parte de gestores autorizados en instalaciones como los ecoparques.

Los ayuntamientos ponen a disposición de la Generalitat los terrenos necesarios para facilitar la retirada de los residuos y escombros acumulados en sus respectivos términos municipales.