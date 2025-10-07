Una inversión superior a los 20 millones transformará Quart de Poblet y Puçol

Los municipios de Quart de Poblet y Puçol transformarán en los próximos años su trama urbana con sendas inversiones que superarán los 20 millones de euros. Ambas localidades han sido las únicas de la comarca que han resultado beneficiarias de las ayudas europeas del Plan EDIL, enmarcardas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), correspondiente al periodo 2021-2027.

Por un lado, Quart de Poblet contará con una inversión pública de 6.421.814 euros procedente del programa Edil, lo que supone una inyección presupuestaria para poner en marcha los planes de actuación integrados de entidades locales. El ayuntamiento aportará fondos propios para cubrir el aproximado 40% que no financia Europa. Por el momento, el consistorio ha preferido no avanzar sobre qué materias versará la inversión.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, celebró la inversión presupuestaria y el trabajo llevado a cabo por el personal técnico del Área de Urbanismo, ya que supondrá «un impulso a las políticas puestas en marcha por el Equipo de Gobierno municipal y reforzará el trabajo iniciado con las entidades locales para ejecutar los trabajos que harán de Quart de Poblet un municipio a la vanguardia nacional».

Asimismo, agradeció al Ministerio de Hacienda la concesión de las ayudas que permitirán activar todos los recursos con los que alcanzar una mayor vertebración del territorio. A través de estos fondos, el Ayuntamiento de Quart de Poblet continúa con su impulso a la transformación urbana de la mano de la ciudadanía, y refuerza el compromiso de la localidad en avanzar hacia un modelo de ciudad más segura, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente.

Puçol ha logrado 5,9 millones de fondos europeos / L-EMV

Por su parte, Puçol ha conseguido 5,9 millones de euros de Fondos Europeos para ejecutar el plan Serem Puçol, la estrategia de desarrollo de nuestro municipio para los próximos 5 años. Se trata de la mayor inversión de origen europeo obtenida por la localidad en toda su historia. Puçol es junto con Quart el único que ha conseguido financiación en el EDIL.

El plan Serem Puçol, aprobado en febrero de 2025, es el resultado de un intenso trabajo técnico y político para el diseño y presentación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Su hoja de ruta a medio y largo plazo para el desarrollo sostenible de Puçol se basa en tres ejes fundamentales: Resiliencia urbana del casco antiguo y accesos (reforma integral del casco antiguo, revestimiento del túnel de la avenida Valencia, mejoras en viviendas sociales, formación de colectivos desfavorecidos), Movilidad Urbana (creación de carril ciclo peatonal, rotonda en el camí Llíria, digitalización para servicios públicos), infraestructuras públicas para la ciudadanía (mejoras en la eficiencia energética en el polideportivo, rehabilitación energética del edificio del ayuntamiento, ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos).

«Por fin el trabajo realizado en estos dos últimos años por el equipo de Gobierno ha dado sus frutos. Ha sido un gran trabajo tanto técnico como político que nos permitirá llevar a cabo una inversión histórica en Puçol, acometiendo grandes proyectos para mejorar la vida de nuestros vecinos. Esto demuestra que Europa ha confiado en nosotros y en nuestro plan de desarrollo», explica Paz Carceller, alcaldesa de Puçol. En este sentido, la mandataria detalla que el programa europeo ha aprobado una financiación de 5,9 millones, lo que representa el 60% del total con lo que la inversión real en el municipio de l’Horta Nord superará los 10 millones.

Paz Carceller se muestra satisfecha por el resultado conseguido, «sobre todo porque es la primera vez que nos presentábamos a este programa y no suele ser habitual obtener fondos en la primera participación». La mandataria popular recuerda que el Plan de Turismo Sostenible, para el que obtuvieron 2 millones y que ahora mismo está ejecutándose, fue aceptado en el tercer intento.