Las obras del pabellón deportivo de Picanya entran en fase de licitación

Los municipios afectados por la dana del 29 de octubre se encuentran en fase de reconstrucción. En concreto, en fase de redacción y aprobación de las memorias técnicas necesarias para comenzar a ejecutar las obras. Este es el caso del pabellón deportivo de Picanya, el cual el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España ha aprobado la memoria enviada por los servicios técnicos municipales para su reparación.

Esta aceptación supone poder licitar las obras de reparación de la instalación que afectarán sobre todo a tres aspectos. El primero, la red de saneamiento y drenaje del edificio: la red interior de evacuación de pluviales y fecales del pabellón, con sus correspondientes elementos de captación (sumideros y sumideros) y control (pozos y arquetas) rellenos y con acuse de desperfectos y obturaciones.

En segundo lugar, el equipo de bombeo secundario ACS: esta instalación perteneciente a la red de Agua Caliente Sanitaria ha quedado fuera de servicio como consecuencia de la acción directa de la acumulación de agua en cota superior a la permitida dentro del recinto técnico en el que se encuentra ubicada esta instalación. En tercer lugar, la reposición del aparato elevador: ascensor que comunica las plantas baja y primera, que ha quedado fuera de servicio debido al efecto acumulativo de los fangos depositados en el foso y otros daños colaterales generados en los primeros días posteriores a la inundación.

Más acciones

En cuanto a los pavimentos, se rehabilitará el interior en la zona del vestíbulo, la cafetería, el almacén de control y el corredor distribuidor interior. Asimismo, también se reparará el recinto interior multiusos, las puertas interiores en accesos a locales técnicos y recintos habitables, las puertas exteriores de acceso al pabellón, la puerta corredera exterior, entre otros.

También se intervendrá en la estructura del edificio, ya que tras la dana perdió protección ignífuga en las vigas metálicas de sostén de graderíos y existen grietas activas en en la fachada, además de patologías derivadas de la acción del agua estancada saturada de partículas inertes.

También se intervendrá en la acumulación de barros y lodos en niveles inferiores bajo forjado sanitario. En total, el presupuesto destinado a estas obras es de 617.446,96 euros.