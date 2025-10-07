El PSPV de Albal pide la dimisión del edil Valero Eustaquio por su gestión en urbanismo y personal

El PSPV-PSOE de Albal denuncia que, once meses después de la dana "son cero los avances en el municipio". "Más de dos años después de acceder al gobierno, la coalición que lidera José Miguel Ferris suspende", así define la situación el grupo municipal socialista, que en el último pleno pidió la dimisión del concejal popular Valero Eustaquio, “por ser el responsable de Urbanismo, Servicios Municipales, Limpieza y Personal, por su falta de liderazgo, inacción y por la parálisis total que vive el municipio”. Los socialistas critican que el gobierno haya tardado dos años en adjudicar el nuevo servicio de limpieza y recogida de basuras, y que lo haya hecho “tan mal mientras se pierden profesionales clave en la institución local".

Según explican los socialistas, la gestión de la limpiezaha generado "indiganación generalizada", ya que el nuevo contrato rubricado por el alcalde para la limpieza viaria y la recogida de basuras "duplica el coste del anterior, pasando de 455.000 a más de 975.000 euros". “Coincidimos en que hacía falta implementar el servicio, pero no a cualquier precio”, afirma la portavoz socialista, Lola Martínez. "El gobierno municipal ha instalado contenedores ridículamente pequeños, sucios y con restos de barro, procedentes de donaciones realizadas tras la dana, que sirvieron como solución provisional en municipios damnificados, pero no pueden cubrir las necesidades de un municipio como Albal”, argumentan.

Los socialistas recuerdan que la anterior empresa suministradora incluía en su contrato el cambio gratuito de contenedores, la donación de un camión y de una barredora, además de la recogida diurna y lateral, que evitaba ruidos nocturnos y ofrecía un servicio más económico. El contrato con la anterior adjudicataria expiró en noviembre de 2023, pocos meses después del cambio de gobierno. Según el PSPV-PSOE, "era una prioridad del anterior ejecutivo socialista cumplir el contrato vigente y, a partir de ahí, reformular y ampliar el servicio para mejorarlo sustancialmente, ya que Albal ha crecido casi un 10 % en población en la última década".“Durante nuestro mandato ya se había ido aumentando la partida económica destinada a limpieza y residuos para adaptarla al crecimiento de la población”, señalan. “Se trataba de garantizar la continuidad del servicio y mejorarlo de forma progresiva, con planificación y rigor. Sin embargo, el nuevo gobierno ha tardado dos años en reaccionar y lo que ha hecho es un auténtico despropósito”.

Además de los residuos, los socialistas se quejan del barro existente en las calles de la localidad. / A. A.

Por otra parte, el PSPV manifiesta que "durante los años de gobierno socialista se eliminó la tasa de basura. Por contra, a partir de 2026, los vecinos pagarán hasta 60 euros y los comercios entre 100 y 400". “Durante estos años, el PP se dedicó a hacer política barata, usando la limpieza como arma partidista. Hoy, sufren las consecuencias de su propia demagogia”, sentencian.

Situación laboral crítica y áreas desmanteladas

Además, los socialistas también denuncian el "desorden laboral" que sufre el consistorio, del cual Eustaqui también es responsable directo como concejal de Personal: "El área de Urbanismo está en situación crítica y refleja el colapso general de los servicios municipales. Trabajadores históricos están de baja, lo que ha obligado a contratar a una arquitecta externa para cubrir los asuntos más urgentes. Actualmente no hay ni un técnico municipal dedicado a avanzar y tramitar expedientes propios del área de Urbanismo, lo que supone una paralización total en un departamento clave para el desarrollo del municipio. Además, el secretario general ha sido trasladado a Manises, y su plaza la cubre otra persona, en comisión de servicios, solo un día a la semana", expresan. En conjunto, se cifran en unas 30 bajas laborales, incluyendo diez agentes de la Policía Local y la directora de la residencia de mayores.

En el pleno, Lola Martínez pidió explicaciones al concejal de Personal por la falta de avances en el Plan Empleo Dana, recordando que se incorporaron 30 trabajadores el pasado julio. Eustaquio reconoció que 15 de ellos estaban de baja y justificó el bajo rendimiento del resto “por la ola de calor”, una respuesta que el PSPV considera “una falta de respeto hacia el personal y otra muestra más de su incapacidad de gestión”. Los socialistas denuncian que, además, el plan se inició con un error administrativo en las contrataciones, que provocó "una bajada de sueldo y un fuerte malestar entre los empleados, y que muchos de ellos fueron destinados a tareas ajenas al plan, como colaborar en las Fiestas, en lugar de ejecutar labores de reconstrucción, para las que fueron contratados".

"El gobierno municipal ha convertido la casa consistorial en una oficina de excusas”, denuncian desde el PSPV-PSOE, que responsabiliza directamente a Valero Eustaquio, “fiel escudero del alcalde”, del colapso administrativo, la fuga de personal y el caos en los servicios esenciales. Por todas estas razones, los socialistas exigen la dimisión inmediata del concejal popular y reclaman al alcalde Ferris “que asuma su responsabilidad y ponga fin a una gestión que mantiene paralizado a Albal”.