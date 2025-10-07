Torrent baila al compás de su historia con la representación de la Xàquera

La tradición vuelve a las calles de Torrent con la representación de la Xàquera, una de las danzas más antiguas y emblemáticas de la ciudad, que se celebrará este 8 de octubre, a las 20:30 horas, en la entrada de la Ermita de San Luis Bertrán. El acto, organizado por el Grup de Ball l’Ú i Dos del Llar Antonià, forma parte de la programación conmemorativa del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y supone una nueva oportunidad para revivir una tradición que forma parte de la identidad torrentina.

Por cuarto año consecutivo, el grupo recupera esta danza valenciana que durante siglos se bailó en honor a San Luis Bertrán, patrón de la ermita, y que constituye un símbolo del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad.

El acto contará con la participación de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y de varios miembros de la Corporación Municipal, entre ellos el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, la concejala de Familia, María Ángeles Lerma, el concejal de Sanidad, Santiago Calatayud, y los concejales Andrés Campos, Susi Ferrer y María Jesús Herrada. Su presencia refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la preservación de las costumbres y tradiciones que han dado forma a la historia y al espíritu festivo de Torrent.

“La Xàquera, que se lleva a cabo con gran solemnidad y alegría, refleja el espíritu festivo de Torrent. No es solo una danza, sino una expresión de nuestra historia viva”, ha afirmado la alcaldesa Amparo Folgado, quien ha subrayado que “esta tradición, transmitida de generación en generación, es un símbolo de la identidad cultural de nuestra ciudad y se ha mantenido viva gracias al compromiso de los torrentinos con la preservación de su patrimonio común”.

La Xàquera es una de las manifestaciones populares más representativas del folclore valenciano y, según la tradición, se interpretaba antaño como ofrenda al santo en las festividades locales.

Tradición centenaria

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha recordado que “esta danza se representaba hasta hace más de 100 años en honor a San Luis Bertrán. Por eso, volveremos a reunirnos frente a la ermita para mantener y conservar esta tradición centenaria y rendir homenaje a la historia de Torrent”. Con el sonido de la música tradicional y el colorido de los trajes típicos, la representación promete convertirse en uno de los actos más esperados y emotivos dentro del calendario de celebraciones del 9 d’Octubre.

La recuperación de la Xàquera es, además, un ejemplo del trabajo conjunto entre las asociaciones culturales locales y el Ayuntamiento de Torrent para poner en valor las manifestaciones que fortalecen el sentimiento de comunidad y orgullo local. “Estos actos —ha añadido Folgado— son una oportunidad para que los más jóvenes descubran sus raíces y para que los mayores transmitan su experiencia y conocimiento, asegurando que la herencia cultural de Torrent siga viva y compartida por todos”.

De este modo, la ciudad se prepara para celebrar la víspera del Día de la Comunitat Valenciana con una jornada que une historia, tradición y participación ciudadana, en una muestra más del amor de Torrent por su cultura popular.