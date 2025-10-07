Torrent compra dos solares por 870.000 euros para convertirlos en aparcamiento

El Ayuntamiento de Torrent ha cerrado por 867.716 euros la adquisición de dos parcelas situadas junto al puente del Safranar y las vías del metro. Con la compra se da carpetazo a un litigio con los propietarios durante varios años y que acabó con una sentencia a favor de los dueños de ambos solares, que suman más un millar de metros cuadrados.

Los dos terrenos se sitúan entre las calles 9 d’Octubre y San Ernesto en la barriada del Molí. Se trata de dos terrenos clasificados como suelo urbano pero sobre los que no se podía edificar, al encontrarse dentro del área de servidumbre del puente y la Ronda del Safranar, construido a mediados de la década de los 2000, que alteraron en su día la configuración original del sector. Desde hace años, estos solares venían utilizándose de manera provisional como aparcamiento en superficie, dada su ubicación estratégica junto a uno de los principales accesos a la ciudad.

Los propietarios de la finca formalizaron en mayo de 2018 el proceso de expropiación solicitando el justiprecio. En aquel momento, informan desde el consistorio, el Jurado Provincial de Expropiación inadmitió a trámite la petición, lo que obligó a los titulares a recurrir judicialmente la decisión. Así, el Tribunal Constitucional (noviembre de 2023) y el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (marzo de 2024), estimaron el recurso contencioso-administrativo de los propietarios, anulando el acuerdo de inadmisión y abriendo la puerta a la valoración definitiva de los terrenos.

Pago de afección más intereses

Tras los fallos, el actual equipo de gobierno inició un proceso negociador con los propietarios que ha concluido en la compraventa por un justiprecio en 867.716 euros, una cantidad que incluye el premio de afección y los intereses generados hasta la fecha. El ayuntamiento señala que el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde la firma, permitiendo así la ocupación inmediata de las parcelas por parte del consistorio, que consolidará su uso como aparcamiento gratuito, asfaltar la superficie y mejorar su señalización y accesos, eliminando la actual situación de estacionamiento desordenado.

El solar, junto al puente de la ronda del Safranar / L-EMV

Con la compra de los terrenos, el Ayuntamiento de Torrent podrá culminar la urbanización de unas calles que hasta ahora terminaban en solares sin ordenación ni pavimentación adecuada, cerrando así un ciclo de actuaciones que busca dotar al barrio de una estructura urbana más coherente, segura y funcional. En este sentido, cabe señalar que a escasos metros de las parcelas se ha inaugurado a finales de 2023 un parque canino, se han ampliado las aceras peatonales en todo el lateral del CEIP El Molí hasta la rotonda de Picanya y se ha puesto en marcha un carril bici que conecta el centro histórico con el paseo verde hacia Picanya. Estas actuaciones han supuesto una mejora sustancial de la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en esta zona del barrio de El Molí, que durante años había quedado parcialmente desconectada del resto del núcleo urbano.

El concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha valorado muy positivamente la operación, que pone fin a un largo proceso administrativo iniciado en 2018: “Con este convenio cerramos un procedimiento que llevaba años pendiente y que ha requerido un esfuerzo jurídico y económico importante. Para el gobierno municipal es una satisfacción poder transformar en el fututo y definitivamente y mejorar este espacio para los vecinos, como es el aparcamiento en superficie gratuito”. Gozalvo ha subrayado que esta actuación responde a una visión integral del urbanismo local “Queremos que todo este entorno gane en accesibilidad, seguridad y comodidad para peatones, ciclistas y conductores. La ordenación urbana no se puede quedar a medias, y con esta compra damos un paso decisivo para cerrar el anillo de mejoras en el barrio”.