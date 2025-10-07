El Ayuntamiento de Torrent convoca los premios ‘II Jocs Florals, Torrent Gran Ciutat’

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Torrent, a través de la Oficina de Promoción y Uso del Valenciano, presenta la convocatoria de los premios ‘Jocs Florals, Torrent Gran Ciutat’, con los que busca premiar el fomento de la creación literaria, promover el patrimonio cultural y artístico, y prestigiar y normalizar socialmente el uso del valenciano. “Se trata de un concurso literario a través del cual los artistas podrán expresar su creatividad e ingenio enlazadas con una de nuestra identidad cultural más profunda: la lengua valenciana”, expone Santiago Calatayud, concejal de la Delegación de Política Lingüística del Ayuntamiento de Torrent, que anima a cualquier valenciano a participar en estos premios tan relevantes para nuestra ciudad.

Esta segunda convocatoria de los ‘Jocs Florals, Torrent Gran Ciutat’ obsequiará a los participantes con una dotación económica según las diferentes modalidades: Flor Natural, al mejor poema de composición y tema libres; Eglantina de Oro, al mejor poema de composición libre sobre Torrent o la tierra valenciana; Premio de Narrativa, al mejor relato de temática libre; Premio de Investigación, al mejor trabajo de investigación relacionado con Torrent o su historia; y Premio de Cómic, al mejor trabajo de temática libre. Los artistas tendrán que garantizar la autoría de sus obras y su originalidad, sin la intervención de inteligencia artificial. De esta manera, podrán presentar hasta una obra por modalidad, y optarán a premios de entre 800 y 1.000 euros.

Plazo y forma de presentación de las obras

Los concursantes que quieran participar en esta nueva edición lo podrán hacer hasta el día 9 de diciembre, presentando su solicitud – preferiblemente vía telemática – en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrent, aunque también podrán presentarse en los registros y oficinas del consistorio de manera presencial. En el trámite de la solicitud, los participantes deberán adjuntar su obra en formato pdf.

Cartel ‘II Jocs Florals, Torrent Gran Ciutat’. / A. T.

El acto de entrega de premios se celebrará, previsiblemente, en mayo de 2026, aunque queda pendiente de confirmación la hora y lugar del evento por parte de la Concejalía de Política Lingüística.

Toda esta información, así como las bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio, están publicadas en la web del Ayuntamiento de Torrent.

“La gran acogida que tuvieron los ‘Jocs Florals’ el año pasado nos moviliza para continuar con este proyecto, tan importante para promover la cultura y la lengua valenciana. Por eso, desde la Delegación de Política Lingüística estamos convencidos de que este año superará el éxito de la primera edición”, augura Santiago Calatayud.