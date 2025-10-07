Torrent tendrá que actuar contra irregularidades urbanísticas y medioambientales

El pleno municipal de Torrent, con los votos de PSPV, Compromís y el concejal no adscrito, aprobó una moción de la formación valencianista para que el gobierno local traslade a los departamentos y delegaciones la obligación de realizar las inspecciones de oficio necesarias para garantizar y restaurar la legalidad administrativa, con el objetivo de “preservar el derecho de igualdad de la ciudadanía”, así como también proteger Torrent de actuaciones irresponsables. La iniciativa se produce después de que el consistorio no impusiera sanción alguna desde 2023 por irregularidades urbanísticas y medioambientales.

Compromís-EU-Podem recuerda que el 14 de noviembre de 2023, el Pleno Municipal aprobó, sin ningún voto en contra, una moción propuesta por el grupo municipal de Compromís-Podem-Esquerra Unida, de impulso a la inspección municipal de oficio en Torrent. Desde la aprobación de esta moción, el Ayuntamiento de Torrent ha continuado sin imponer ninguna sanción económica por irregularidades urbanísticas y medioambientales, el que denota, en palabras del grupo municipal Compromís-Podem-Esquerra Unida, “que no se realizan inspecciones de oficio por parte de los servicios municipales”. Este es el motivo por el cual el mencionado grupo ha pedido ante el Pleno que el Gobierno Municipal traslade a los departamentos y delegaciones la obligación de realizar las inspecciones de oficio necesarias para garantizar y restaurar la legalidad administrativa, con el objetivo de “preservar el derecho de igualdad de la ciudadanía”, así como también proteger Torrent de actuaciones irresponsables.

Según el portavoz del grupo Compromís-Podem-Esquerra Unida, Xavier Martí, “llevamos años y años sin inspección real a Torrent. Tenemos personal municipal asignado pero sin llevar a cabo inspecciones de oficio motivadas”. Martí alerta que preocupan especialmente el área urbanística: “Hay un proliferación de construcciones sin proyecto visado por un arquitecto y sin las certificaciones pertinentes de gas y luz, con el añadido que muchas están en zonas inundable. No solo puede haber algún accidente por el suministro de gas, por ejemplo, sino que en otra DANA puede haber inundaciones que afecten a las edificaciones” El portavoz también ha puesto énfasis en la vertiente medioambiental alertando que “la proliferación de vertidos en nuestro término municipal afecta a largo plazo al suelo y el subsuelo, con el peligro de contaminarlos de manera irreparable”.

Martí, valora muy positivamente que el Pleno de Torrent responda y pida soluciones ante la irresponsabilidad provocada por la inacción del Gobierno presidido por Folgado. Un gobierno en el que, según él y su grupo “prima el populismo de evitar sanciones y quedar bien sobre el respeto a las personas que cumplimos con nuestras obligaciones legales, además de no velar el deber de vigilar, con las graves consecuencias que esto genera en forma de construcciones ilegales, muchas en zonas inundables, más los vertidos incontrolados, sin tener en cuenta las consecuencias que todo esto puede acarrear para las futuras generaciones”.