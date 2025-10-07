La vuelta de Compromís al gobierno reabre el debate de los bous en Paiporta

El gobierno de coalición PSPV y Compromís pactado hace apenas dos meses, a finales de julio, se enfrenta a su primer reto, con los bous como materia de discordia.

Del 8 al 11 de octubre Paiporta acoge la Feria Taurina organizada por dos peñas, l’Esquellot y Gent Jove. El primer día arrancará con cuatro vacas y dos bous embolats, mientras que el día 9, festivo, habrá vacas y bous tanto por la mañana como por la tarde. El viernes 10 de nuevo cuatro vacas y dos bous embolats a las 23.59 horas, y el sábado se cerrará la semana con la ganadería Ivanet.

Compromís rechaza la celebración de festejos taurinos en la población. Así lo marca su programa electoral, al que no piensan renunciar. «Esta autorización ya estaba dada antes de nuestra llegada al gobierno, pero mantenemos la misma postura en este tipo de actos. Nuestra postura va en el programa y no va a cambiar», advierten desde el grupo liderando por Marián Val, dejando claro su negativa ante futuras peticiones.

Precisamente la celebración de los bous marcó el desencuentro en la anterior legislatura, entre ambos socios. Durante los dos primeros años en los que Isabel Martín, entonces de Compromís, tuvo la vara de mando, siguió prohibiendo los festejos taurinos denegando el permiso necesario para que las peñas ocupan la vía pública. Los valencianistas decidieron suspender este permiso cuando murió un recortador de Torrent en 2018. Sin embargo, con el traspaso de la vara de mando en el ecuador del mandato a Maribel Albalat, volvió a autorizar los bous en septiembre de 2022, algo que creo un cisma en el gobierno, ante la negativa de Compromís.

En aquella ocasión, Pep Val, entonces al frente de Compromís, pidió a la alcaldesa que rectificase su decisión, «ya que contravenía el pacto de 2019». Incluso llegó a presentar una moción para que el gobierno refrendase la postura de Paiporta amiga de los animales. La opción , sin embargo, fue rechazada con los votos en contra del PSPV, junto a PP y Vox.

Estas desavenencias, no obstante, no acabaron con la continuidad del pacto, aunque sí se vivieron fuertes desencuentros visibilizados por ambos socios de gobierno en los plenos.

Recurso de reposición

De hecho, Compromís, en el que ya estaba la actual vicealcaldesa Marián Vial, llegó a presentar un recurso de reposición contra la decisión unilateral y no pactada de la alcaldesa del PSPV-PSOE, Maribel Albalat, de volver a dar permiso para la realización de ‘bous al carrer’ cuatro años después de que las autorizaciones quedaran en suspenso por la trágica muerte de un joven, en el mes de junio de 2018.

Un año después, Compromís volvió a criticar que la exalcaldesa autorizara los bous en mayo del 23, días antes de las elecciones, para un acto en junio.

Ahora, con Vicent Ciscar como alcalde tras la marcha de Maribel Albalat, y con Marián Val como socia, tras la dimisión de Pep Val, se tendrá que ver si se mantiene la postura de mantener los festejos. Al menos, el debate está asegurado.