9 d'Octubre: la tormenta Alice suspende los primeros actos en l'Horta

La llegada de la dana Alice ya ha provocado los primeros cambios en las agenda de actos previstos para la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitata Valenciana.

Silla y Benetússer han decidido suspender sus paellas populares ante la previsión de fuertes lluvias. Un "palo"para los vecinosy vecinas que acuden en masa a celebrar el día de todos el plato tradicional valenciano-

Benetússer ha sideo de los más prudentes puesto que sus paellas se celebran en la noche de este miércoles, cuando aún no se esperan las grandes precipitaciones. "La coincidencia de las posibles lluvias, que a priori parece que serán de poca intensidad, con el desarrollo de uno nuestros actos más tradicionales podría afectar a la celebración del cocinado, la degustación al aire libre y la fiesta posterior. Esperamos poder disfrutar de este acto como se merece en la próxima ocasión". Del mismo modo informan que el pago por reserva realizado se devolverá.

Festival de paellas suspendido en Benetússer. / A.B.

En Silla, fue su alcalde Vicente Zaragozá, quien, a través de un vídeo en redes sociales, informó a sus vecinos que se suspendían las paellas previstas para el jueves al mediodía. "Hemos esperado hasta el último momento para tomar esta decisión, pero la previsión meteorológica no nos deja otra opción que cancelar las paellas del 9 de Octubre. Es una lástima, pero es lo mejor por seguridad y optimización de recursos. Solo espero, que con lluvia o sin ella, paséis un feliz día 9 de Octubre al lado de vuestros seres más queridos", aseguraba Vicente Zaragozá.

En Albal también han suspedido las actividades previstas destinadas sobre todo al público infantil tanto para el jueves 9 de octubre como para el domingo 12, día de la hispanidad.

En Puçol, han decidido trasladar el concierto de Santa Cecilia y el acto institucional 9 d'Octubre previsto para el jueves, a este miércoles 8, en la Casa de la Cultura, para esquivar a Alice.

En Sedaví, también han suspendido el concurso d'all i pebre previsto para este miércoles 8, y la entrega de premios Octavià de este juves, se harán directamente en el juzgado de PAz sin el recorrido previo habitual.

En Burjassot, han decidido modificar el plan que s etenía para la calderas d'arròs ambs fesols i naps ofrecidas por el ayuntamiento. Para impedir el desperdicio de alimentos ya comprados, el consistorio realizará las calderas dentro del pabellón y en lugar de comer en la calle, la gentepodrá acudir a por su plato y llevárselo a casa.