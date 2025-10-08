La Casa Real invita a los municipios de la zona cero a la recepción del 12 de Octubre

La Casa Real ha invitado a los municipios de l’Horta afectados por la dana a la recepción oficial del próximo domingo con motivo del Día de la Hispanidad. Zarzuela ha querido tener un gesto con las localidades que el 29 de octubre sufrieron las devastadores consecuencias de un temporal que provocó el desbordamiento de varios barrancos, dejando un rastro de 229 fallecidos y millones de euros en daños materiales.

“Agradeceremos que, para dirigirles la invitación a la recepción con motivo del día de la Fiesta Nacional, el próximo domingo 12 de octubre, nos confirmen el nombre completo del alcalde/alcaldesa y de su acompañante, respondiendo a este correo”. Este es el escueto texto que recibieron esta semana los consistorios de la comarca afectados por la barrancada. En este sentido, según ha podido saber este diario, han confirmado su presencia en la recepción los alcaldes y alcaldesas de Torrent, Paterna, Paiporta, Catarroja, Benetússer, Massanassa, Albal, Aldaia, Alaquàs, Llocnou de la Corona, Silla, Picanya, Mislata, Manises, Quart de Poblet o Xirivella.

Germán Caballero

Varias visitas a las zonas afectadas

Algunos de los mandatarios municipales que han confirmado su asistencia han señalado “el importante gesto” de la Casa Real con esta invitación tras lo sucedido el 29 de octubre, del que está apunto de cumplirse el primer aniversario. Cabe recordar que tras aquel fatídico martes de 2024, el rey Felipe VI ha visitado distintas localidades para mostrar su apoyo a la ciudadanía. Su primera visita fue el 3 de noviembre, tan solo cinco días después de la dana, a Paiporta, epicentro de la la zona cero. Los Reyes llegaron junto con Pedro Sánchez y Carlos Mazón, bajo una nube de insultos. Sus Majestades no cesaron en su empeño por mostrarse al lado de las víctimas a las que atendieron personalmente. Estaba previsto visitar también aquel día Chiva y Utiel. Pero tras lo sucedido se pospuso al 19 de noviembre. Esta ocasión sí fueron arropados por los vecinos de ambas localidades.

El 9 de diciembre asistieron a la misa funeral por las víctimas de la dana, celebrada en la catedral de València. En esta ocasión, Felipe VI y Letizia tuvieron la oportunidad de intercambiar unas palabras con los familiares de las víctimas que asistieron a despedir a sus seres queridos.

Redacción Levante-EMV

A las puertas de la navidad, los Reyes se presentaron por sorpresa en Catarroja junto a sus hijas Leonor y Sofía. En este viaje, no incluido en las agendas de los monarcas, también visitaron también las localidades de El Palmar, Picanya y Alaquàs.

El día de Sant Josep, el rey Felipe tenía confirmada su presencia en la corrida de toros de la Feria de Fallas. Por la mañana, visitó dos comisiones falleras de Torrent (Benemérita y Antonio Pardo) desatando la locura en la barriada del Mercat de Sant Gregoria. El monarca departió con vecinos y falleros y se hizo fotos con todo el que se lo pidió. Antes del festejo taurina comió en un restaurante de Aldaia, también zona afectada por la dana.