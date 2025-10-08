El colectivo del Parque Alcosa denuncia seis meses de impagos en los centros de día para pequeños y jóvenes

Los Centros de Día de Pekes y Jóvenes del Parke, situados en el barrio Orba de Alfafar, llevan 35 años dando apoyo a la infancia y la juventud en una localidad con un gran volumen de familias vulnerables. La dana del 29 de octubre de 2024 arrasó las calles de este barrio- que aún no se ha recuperado- y la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa se organizó para ayudar a las decenas de familias que lo perdieron todo. Esta Coordinadora aglutina al Kolectivo de Jóvenes del Parke, encargado del centro de niños y de jóvenes, que ahora denuncia el impago de seis meses para estos espacios.

"Los dos únicos centros de atención diurna para la infancia y juventud, situados en pueblos de l'Horta Sud afectados por la dana, llevan ya seis meses sin cobrar por parte de la Generalitat Valenciana. Estos centros llevan 35 años en funcionamiento y son gestionados por el Kolectivo de Jóvenes del Parke, quien ha resuelto técnica y administrativamente las ayudas", expresan a través de un comunicado.

"Aún así, los centros no han recibido ningún pago y, además, está sobre la mesa una amenaza de suspensión del concierto con la administración autonómica que hace posible su funcionamiento", añaden. Para el colectivo, esto supone "una nueva agresión a los menores y jóvenes por parte del Consell y de su presidente, Carlos Mazón, así como de Susana Camarero por dirigir la conselleria responsable del impago".

A pesar de las dificultades sociales y económicas, los jóvenes del Parque Alcosa señalan que "nunca se cesó la actividad, incluso en los momentos más duros de la barrancada" y que los centros pudieron rehabilitarse "gracias a la ayuda y a los fondos propios de la población del Parque Alcosa, ya que la Generalitat se negó a hacerlo porque no disponía de esa línea de financiación".

Voluntarios trabajan sin descanso en la sede de la Coordinadora de Colectivos del Parque Alcosa tras la dana. / J.M. López

Un "castigo ejemplar"

Esta situación, les lleva a pensar que están sufriendo un "castigo ejemplar" dirigido a una de las poblaciones que han protagonizado, por un lado, "la capacidad de respuesta frente a la emergencia porovocada por la dana" y, por otro lado, "la lucha por la participación tanto en la fase de reconstrucción como en los planes de emergencia", además de denunciar la "responsabilidad de Mazón y su gobierno" por la gestión de la catástrofe y pedir su dimisión desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción.

En este contexto, el colectivo ha convocado dos reuniones extraordinarias de la Plataforma S.O.S. Parke. La primera se celebrará el jueves 16 de octubre a las 17 horas, coincidiendo con la reapertura del Centro de Jóvenes de Massanassa, mientras que la segunda tendrá lugar el martes 21 de octubre a las 19 horas en el Centre de Cultura Contemporània "Octubre" de València.

"Han tenido ayudas a su disposición"

Sin embargo, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ante las declaraciones del Kolectivo de Jóvenes del Parke explica que "la Generalitat mantiene el servicio y atención a menores y jóvenes, subiendo en un 17,8 % la inversión destinada a programas y centros destinados a familia, infancia y adolescencia". Fuentes de la Conselleria explican a Levante-EMV que "la asociación, como todas aquellas que se han visto afectadas por la dana, ha tenido a disposición las ayudas que la Generalitat ha convocado para la reconstrucción, tanto a las publicadas para el tercer sector como aquellas convocadas para las asociaciones a través de las ayudas del Senado.

"De hecho, la Conselleria envió específicamente notificación informativa comunicándoles la posibilidad de solicitar dichas ayudas, para que tuvieran conocimiento y la opción de acceder a las mismas, y, pese a ello, no las solicitaron, aunque ahora indican que la Generalitat no les ofreció ninguna línea de ayuda para financiar la rehabilitación", indican. Además, desde la administración informan que el Kolectivo tampoco ha optado por acceder a las ayudas que la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias convoca periódicamente para mejora de infraestructuras o equipamiento.

Por otra parte, en cuanto a la "amenada de suspensión del concierto", conselleria explica que, tras el periodo de excepcionalidad que supuso la dana y por el que la asociación cambió su ubicación para poder seguir prestando sus servicios, "los técnicos de la dirección general han analizado la ubicación del centro y se ha sustanciado un procedimiento para la comprobación de los requisitos que deben cumplir, como parte de la acción concertada, para la continuidad de la prestación del servicio en condiciones de normalidad. El informe de la inspección de servicios sociales refleja que no se está prestando el servicio de inserción sociolaboral y la Conselleria ha puesto todos los medios para ayudar a la entidad, iniciando los trámites oportunos para que la entidad pueda obtener la resolución del expediente que garantice un servicio adecuado, de calidad y adaptado a la normativa para todas las personas y, especialmente, personas vulnerables como pueden ser niños y jóvenes".

Por último, desde Conselleria manifiestan que este expediente "está abierto" y que la "amenaza" de la que habla el Kolectivo en su comunicado no está sobre la mesa.