La periodista Laura Sena, premio Castell d'Alaquàs por su trayectoria profesional

La periodista Laura Sena, delegada de la edición de l'Horta de Levante-EMV entre 2015 a 2024, recibió ayer por la tarde el premio Castell d'Alaquàs 2025 por su dilatada trayectoria profesional, su implicación en la vida local y comarcal y la trasmisión de valores vinculados a la igualdad, el feminismo, el respecto a los derechos humanos y a la defensa de la cultura y el patrimonio. La que también fuera redactora durante muchos años en esta edición comarcal del periódico defendió la necesidad 'de un periodismo honesto, ajeno a los bulos y que confronte con datos y ciencia las desinformaciones' así como el papel de las mujeres en la sociedad actual y futura.

Sena, en un discurso que fue interrumpido por los aplausos del público en diversas ocasiones, también tuvo un recuerdo para las víctimas de la dana, una catástrofe que conoce bien de cerca en su actual puesto en la Mancomunitat de l'Horta Sud, y para periodistas como su compañero y exjefe de Comarcas, Cèsar Garcia, y periodistas como Isabel Olmos, Lydia del Canto y el fallecido Paco Piera.

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, y la edila de Cultura, Marta Murciano, fueron los encargados de entregarle el galardón. Ambos coincidieron en su discurso en la idoneidad de este premio 'dado el profundo compromiso de Laura con el municipio', casi desde la adolescencia, así como por sus noticias, reportajes y exclusivas que fueron claves para la expropiación del Castell Palau, que precisamente fue la sede de la entrega del galardón. Así lo ensalzó la premiada.