Plan de choque en Aldaia a la espera del desvío de la Saleta

El consistorio inicia los trabajos previos para la construcción de un muro de hormigón y una compuerta y bajar la cota del barranco

Vallado en la zona donde se construirá un muro de contención

Vallado en la zona donde se construirá un muro de contención

Redacción Levante-EMV

El Ayuntamiento de Aldaia ha iniciado esta semana los trabajos previos de un plan de choque con el que tratar de mitigar las consecuencias de fuertes lluvias en el municipio. Estas medidas se ejecutarán a la espera del inicio de las obras del desvío del barranco de la Saleta, previstas para el inicio de 2026.

Mientras se ejecuta el proyecto de la CHJ, el Ayuntamiento de Aldaia han querido activar un ‘Plan de choque’ con el objetivo de encauzar la Saleta a su paso por el casco urbano de Aldaia para favorecer que el agua siga su curso por el barranco actual hacia fuera del municipio y conecte con la futura canalización subterránea fuera del pueblo a la altura del cruce entre el final del Cinturón Verde y la vía del tren. El alcalde, Guillermo Luján, explica que “mientras que el Ministerio inicia las obras generales de canalización de la Saleta, desde Aldaia queremos avanzar ya y hemos pedido a la Confederación que autorice a nuestro ayuntamiento a realizar este ‘Plan de choque’ en el tramo del barranco que discurre dentro del pueblo, para ayudar a aminorar los efectos de las lluvias”.

Así, por una parte ya han dado inicio los trabajo para perimetrar la zona del paso subterráneo de la av. Dos de Mayo con la construcción de un muro de hormigón y una compuerta. En la misma línea, de forma inminente se comenzará a bajar la cota del barranco en su parte final “en la medida que nos permitan los técnicos de la Confederación” para ayudar a que el agua circule hacia fuera del casco urbano”. “El objetivo de estas medidas coyunturames es ganar margen de reacción para salvaguardar a los vecinos hasta que se ejecute la gran obra general de canalización del proyecto de la Saleta que llevamos reclamando más de 40 años”, señaló el alcalde.

