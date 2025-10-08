Primera sirena para alertar de emergencias en Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha comenzado la instalación de la primera sirena de avisos a la población, que permitirá alertar de forma inmediata a los vecinos y vecinas en caso de emergencias como inundaciones, incendios forestales o accidentes industriales.

Este nuevo dispositivo, que forma parte de la prueba piloto y se está colocando en el edificio administrativo del Ayuntamiento, supone el primer paso en la creación de una red municipal de sirenas de aviso a la población, que se desplegará de forma progresiva en diferentes puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de dar cobertura a todo el término municipal.

Esta primera sirena, de tecnología avanzada, está compuesta por dos módulos difusores de 4 altavoces cada uno con capacidad para generar una presión sonora de 117 dBA a 30 metros, lo que garantiza un alcance eficaz para alertar a la población. Además, incorpora un sistema de control que permite emitir tanto señales acústicas diferenciadas como mensajes de voz pregrabados, así como realizar pruebas silenciosas de funcionamiento.

El sistema cuenta con un armario de control protegido contra inclemencias con tecnología de comunicaciones redundantes mediante fibra óptica y 4G, y dispone de una autonomía superior a 20 días sin conexión a la red eléctrica, gracias a sus baterías de ciclo profundo y a la previsión de integración futura con energía solar o eólica.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que “con la instalación de esta primera sirena y la futura red que iremos extendiendo, damos un paso más en nuestro compromiso de garantizar la seguridad de todos los paterneros y paterneras. Estas sirenas son una herramienta fundamental que nos permitirá actuar con rapidez y eficacia en caso de emergencia, minimizando riesgos y protegiendo vidas”. Sagredo también ha recordado que esta iniciativa se suma a otras medidas de innovación en materia de seguridad y autoprotección, como el sistema GUARDIAN contra incendios forestales y un sistema de alerta pública de ámbito municipal, similar al ES-Alert, que permitirá enviar mensajes de alerta vía móvil a la ciudadanía paternera.

Teléfonos vía satélite

Asimismo, se adquirirán varias unidades de teléfonos móviles vía satélite para la Policía Local de Paterna con el objetivo de garantizar las comunicaciones de emergencia en caso de una caída de la red móvil y se instalarán más cámaras de videovigilancia en todos los puntos negros de la ciudad susceptibles de sufrir inundaciones para poder visualizar en tiempo real la posible crecida de los cauces. En este sentido, el primer edil ha concluido que Paterna "está a la vanguardia en sistemas de prevención y protección civil, y la instalación de esta primera sirena consolida a nuestro municipio como referente en la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana y en España”.