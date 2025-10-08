Retrasos en Cercanías: Una nueva avería en las barreras del paso a nivel de Alfafar desespera a los vecinos

Una nueva avería en las barreras del paso a nivel de Alfafar ha puesto en alerta a los vecinos que viven en el entorno de las vías. Una vez más, y ya van cuatro en las últimas dos semanas, la Policía Local ha tenido que trasladarse hasta el cruce, al estar una barrera bajada y otra subida, para controlar tanto el paso de vehículo como el de peatones. Los trenes, de nuevo, han tenido que parar a la altura del paso a nivel, y circular aminorando la velocidad, lo que ha provocado retrasos en la circulación de Cercanías de la Línea C1 València-Gandia y C2 València -Xàtiva.

Desde Cercanías han informado, a través de sus redes sociales, a partir de las 15 horas, que se podrían sufrir retrasos en las líneas C1 y C2 "debido a paso a nivel desprotegidos", y que en estos momentos se encontraban "técnicos trabajando para solucionarlo lo antes posible".

Los vecinos del entorno, muchos de ellos pertenecientes a la Plataforma por el soterramiento, se muestran desesperados. "Encima esta vez a las 15 h, coincidiendo con la salida de los niños del colegio, en hora punta de salida de trabajos también, todos deprisa y corriendo... Al final dejará de ser noticia o tendremos una noticia gorda, que esperemos que no", señalan desde el colectivo, que de nuevo se sienten desamparados ante la falta de seguridad que se genera con la presencia de las vías en pleno casco urbano: "Adif y Óscar Puente (ministro de Transporte) nos han abandonado a nuestra suerte", apuntan.

Más de 12 minutos con las barreras bajadas

Los vecinos, que son testigos cada vez que se avería una barrera, aseguran que la mayoría de veces "es porque algún coche o furgoneta pasa cuando ya se están bajando las barreras y choca con el vehículo. Es normal, hay veces que las barreras están bajadas más de 12 minutos seguidos, y la gente se desespera". Y no es para menos, ya que más de 200 trenes pasan diariamente por este paso a nivel, llamado el de la muerte, que ya se ha cobrado 77 vidas.